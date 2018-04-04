Россия — отсталая страна

Владимир Путин едва ли может почивать на лаврах, несмотря на то, что в полной безопасности и согласно плану он победил на российских президентских выборах. Российская экономика долгое время была слабой, в том числе из-за низких цен на нефть и из-за того, что резервы начали подходить к концу.

Возможно, это также объяснялось тем, что Путин в своей предвыборной кампании предпочел в воинственных выражениях подчеркнуть, как Россия ожесточенно вкладывается в развитие вооруженных сил, чтобы отразить угрозу со стороны Запада. Конечно, он как всегда пообещал гражданам и лучшую жизнь: увеличение благосостояния, снижение числа людей за чертой бедности, больше высокооплачиваемой работы, рост производительности труда и более комфортные условия для предпринимателей.

Но он ни слова не сказал о том, каким образом будет создана экономическая основа для финансирования всех этих изменений. Ведь судьбу и будущее России по-прежнему определяют те же самые закономерности, а именно — экономические.

Несмотря на то, что Путин, конечно, поднимал вопрос о проблемах, с которыми борется российская экономика, ничего нового так и не произошло. Все такая же устаревшая сырьевая промышленность пытается конкурировать в той области мирового рынка, где цены очень нестабильны, что и выдернуло опору из-под ног российской экономики, когда они обрушились.

Как дитя российской плановой экономики Путин все это время придерживался экономического устройства с центральным управлением, и ему не удалось обновить правила игры. Та же закоснелая структура характерна и для политической жизни в России.

Как и в советские времена, власть имущие тратят время на укрепление личной позиции у власти, контролируя и уничтожая своих политических противников. Все это — с помощью двора, который по-царски награждается за усилия.

Подобную же структуру и манеру поведения мы видим в Китае , где Си Цзиньпин фактически выбран президентом пожизненно. Тем не менее между Китаем и Россией все-таки, похоже, есть значительная разница. Русские закоснели в своих формах, а китайцы пытаются обновить экономику и приспособить ее к изменениям в окружающем мире.

Конечно, эта цель у них сочетается с сохранением контроля, но все-таки там открывается поле для деятельности новых предпринимателей, которые к тому же имеют право разбогатеть.

«Лукойл» и В России властная элита и ее ближайшее окружение ревностно охраняют свои экономические интересы. В число сильных предприятий русских входят такие компании, как Роснефть Газпром , тогда как Китай может похвастаться компаниями «Байду» ( Baidu ), «Алибаба» ( Alibaba ) и «Тенсент» (Tencent). Это современные предприятия новой волны, которые освоили глобальную цифровую торговлю и искусственный интеллект.

Россия беспомощно отстала, тогда как китайцы постоянно наступают на пятки США , вкладывая десятки миллиардов евро в проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Чтобы Россия хоть как-то могла конкурировать с Китаем, Путину и его команде следует осознать, что креативные новаторские идеи не возникают по заказу от центральной власти.

Творческая работа по развитию требует кислорода и свободы, а не центрального управления и авторитарного контроля.

Поэтому России следует развивать свои модели поведения и больше вкладываться в науку и развитие и меньше — в ракеты.

Структурно у российской экономики слишком мало точек опоры, кроме того, ее не удалось обновить и приспособить к современным условиям. Срок годности Путина скоро истечет. И он, и его ближайший круг это знают. Поэтому властные элиты начали работу по подготовке к жизни после Путина.

К сожалению, однако, ничто не указывает на то, что элита у власти будет заботиться о лучшей доле для России. Их по-прежнему волнует лишь собственное положение у власти.

Пока российское общество и российская демократия характеризуются девизом «Один человек — один голос», то есть речь идет лишь о голосе Путина, нам следует с беспокойством следить за развитием ситуации в России.

Внутренний порядок общества в России и спокойствие и благополучие соседних стран зависят от сбалансированности экономики этой страны.

Именно экономика определяет будущее России. Это должны осознать Путин и его люди, чтобы затем принять необходимые меры и обеспечить условия для нового экономического развития в России.

Комментарий читателя:

Holger Nordström