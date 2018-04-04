СМИ: Канада и США могут достигнуть договоренности по NAFTA в ближайшее время

ОТТАВА , 4 апреля. / ТАСС /. Принципиальная договоренность о заключении нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой США может быть достигнута в ближайшие несколько недель. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на информированный канадский источник высокого ранга, знакомый с текущей ситуацией.

"Американцы сейчас более позитивны [в переговорном процессе], чем когда-либо за последние восемь месяцев [что продолжаются консультации]", — сказал он, отметив, что «принципиальная договоренность может быть достигнута в ближайшие недели».

Косвенно это подтверждает имеющаяся у CBC информация о том, что глава МИД Канады Христя Фриланд на этой неделе прибудет в Вашингтон для проведения встречи с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

28 марта главный переговорщик от Канады Стив Верхул заявил, что заключение нового договора по NAFTA затормозилось из-за позиции США по ряду аспектов, касающихся автомобильной отрасли. В частности, Соединенные Штаты хотят, чтобы на их рынок поставлялись автомобили, сделанные в Канаде и Мексике , в которых не менее 50% американских компонентов, но это не устраивает канадцев и мексиканцев. Ранее в том же месяце министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль заявил, что Мексике и Канаде «нужно быть готовым жить с NAFTA без США».