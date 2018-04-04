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Редкий кадр: внучка Хазанова очень на него похожа
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Редкий кадр: внучка Хазанова очень на него похожа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алиса Хазанова воспитывает двух дочерей — Мину и младшую Эву. Сегодня старшая отпраздновала пятнадцатилетие. «Моей красотке 15 лет. Не могу поверить! Обожаю и горжусь знакомством! Спасибо, что ты у меня есть!», — написала мать и выложила снимок девочки. Подписчики артистки отметили, что Мина очень похожа на своего звездного дедушку.
В интервью Алиса часто отмечает, что ее папа — отличный дед, который много времени проводит с внучками. А вот саму себя она хорошей матерью не считает. Хазанова разрывалась между работой и детьми, когда они были маленькими.
Напомним, Алиса Хазанова была замужем за предпринимателем из Швейцарии Давидом Бауманном. В этом союзе у них появилось двое детей: в 2006 году Алиса родила дочь Мину, а через 4 года — вторую дочь Эву. Но в 2011 году Алиса и Давид расстались, Хазанова с детьми вернулась в Москву.
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