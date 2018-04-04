Дочь Геннадия Хазанова показала редкое фото внучки артиста

Внучке знаменитого артиста, актера и телеведущего Геннадия Хазанова 3 апреля исполнилось 15 лет. С этим праздником девушку трогательно поздравила ее мама Алиса Хазанова . Она разместила на своей странице редкой фотографией подросшей дочки Мины. Заметим, что Алиса Хазанова не часто делится семейными фото и видео, поскольку не любит рассказывать о личной жизни.

Сегодня моей красотке 15. Не могу поверить! Обожаю и горжусь знакомством. Спасибо, что ты у меня есть!

написала дочь Геннадия Хазанова.

Публикация от Alisa Khazanova Алиса Хазанова (@alisakhazanova) 3 Апр 2018 в 7:16 PDT В комментариях к посту подписчики оставили несколько поздравительных комментариев в адрес Мины, пожелав ей счастливо и радостной жизни.

Напомним, что Алиса Хазанова — единственная дочь артиста Геннадия Хазанова. Она известна. как российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Ранее она также была балериной и хореографом-постановщиком. Девушка уже успела дважды сделать своего знаменитого отца дедушкой. Она растит две дочери — старшую Мину и младшую Эву.

Кстати, недавно Алиса Хазанова поделилась забавным видео с участием Эвы в Instagram. Девочка развеселила мамой танцем, который она исполнила только с помощью своего лица.

Вечернее видео от Эвы. С массовкой. Публикация от Alisa Khazanova Алиса Хазанова (@alisakhazanova) 3 Мар 2018 в 10:56 PST Публикация от Alisa Khazanova Алиса Хазанова (@alisakhazanova) 20 Ноя 2017 в 9:49 PST Фото: РИА Новости

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