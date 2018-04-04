Ещё
Адель поженила двух друзей на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адель поженила двух друзей на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Адель
Британский комик Алан Карр рассказал в недавнем телешоу на BBC о своей свадьбе, а точнее — об участии в церемонии 29-летней Адель. Певица, узнав о намерении Кара и его друга Пола Дрейтона пожениться, предложила им свою помощь — организацию и проведение церемонии. Свадьба состоялась в начале года, но фотографией с нее Адель поделилась лишь сегодня.
Я поженила двух своих лучших друзей в январе,
— сообщила певица в подписи к фото.
Адель
Алан назвал ее «самым добрым и милым человеком» и рассказал, что она продумала каждую деталь торжества, а местом его проведения предложила сделать задний двор своего дома в Лос-Анджелесе. Во время приема она исполнила для гостей несколько песен.
К слову, Адель не единственная среди западных звезд, бравших на себя обязанность проведения церемонии бракосочетания. Анна Фарис, Дуэйн Джонсон, Джимми Киммел, Блейк Шелтон и другие имеют подобный опыт.
Алан Карр
Карельские вести: последние новости
Балетмейстер о заявлении балерины про связь с Караченцовым: люди тупеют Лидер группы «АукцЫон» устроил уличный концерт в поддержку Дмитриева Зюганов рассказал об участии Грудинина в выборах губернатора Подмосковья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений328
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube14
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»149
Открыта новая форма аномальной материи2
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты125
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение