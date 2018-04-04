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Жор дороже жизни: рыбак покинул дрейфующую льдину только после спасения улова
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Жор дороже жизни: рыбак покинул дрейфующую льдину только после спасения улова 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вплавь по ледяной воде пришлось спасаться двум рыбакам на Сахалине, которые настолько увлеклись ловлей корюшки, что поздно заметили дрейф отколовшейся льдины. На помощь пришли державшиеся у берега коллеги, которые и сняли процесс «эвакуации».
Инцидент произошел 2 апреля примерно в 7 километрах от села Советского в Долинском районе. В тот день, как отмечает Sakh.com, клев был отменным — счастливчики уносили по 250-500 корюшек-зубаток за день. Азарт-то как раз и завел мужчину и женщину подальше от конкурентов. Когда же они заметили, что уплывают от Большой земли, прыгать было поздно — между отчим краем и льдиной было несколько десятков метров.
Женщина запаниковала, побросала снасти и, не раздеваясь, прыгнула в воду, откуда ее с трудом достали на принимающей стороне. Судя по кадрам, она пребывала в шоковом состоянии, а вот ее напарник демонстрировал поразительное самообладание: он неспешно разделся, упаковал вещи, собрал улов и перебросил все дававшим ему советы коллегам. Еще немного посовещавшись, мужчина спокойно нырнул в ледяную воду и менее чем через минуту воссоединился с женщиной.
Сотрудников МЧС на место никто не вызывал, так что оперативные службы даже не узнали об инциденте. «Во время жора цена жизни падает — моя цитата за долгий путь рыбацкой жизни», — признал один из местных жителей.
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