Не порыбачим, так поплаваем: рыбакам пришлось спасаться с дрейфующей льдины

В Долинском районе Сахалина произошел конфуз: двое любителей порыбачить настолько загорелись желанием поймать отменный улов, что пренебрегли предупреждениями спасателей о том, что лед вдоль берега неустойчив и трескается. В результате горе‐рыбакам пришлось поплавать в воде, чтобы вернуться обратно на землю. Видео было опубликовано в Instagram.

Согласно сообщению, рыбаками оказались мужчина и женщина. После того, как на льду образовалась огромная трещина, людям пришлось спускаться в воду, чтобы вернуться на большую землю.

На кадрах видно, что первой нырнуть в воду решилась женщина. Рыбаки на другой стороне берега помогли ей выбраться. Мужчины же решил сначала снять с себя одежду, после чего перебросил вещи через воду рыбакам и лишь потом решился «искупаться».

Публикация от Новости Сахалина (@news_sakhalin)

2 Апр 2018 в 3:40 PDT По данным очевидцев, инцидент закончился благополучно.