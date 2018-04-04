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Не порыбачим, так поплаваем: рыбакам пришлось спасаться с дрейфующей льдины
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Не порыбачим, так поплаваем: рыбакам пришлось спасаться с дрейфующей льдины 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Долинском районе Сахалина произошел конфуз: двое любителей порыбачить настолько загорелись желанием поймать отменный улов, что пренебрегли предупреждениями спасателей о том, что лед вдоль берега неустойчив и трескается. В результате горе‐рыбакам пришлось поплавать в воде, чтобы вернуться обратно на землю. Видео было опубликовано в Instagram.
Согласно сообщению, рыбаками оказались мужчина и женщина. После того, как на льду образовалась огромная трещина, людям пришлось спускаться в воду, чтобы вернуться на большую землю.
На кадрах видно, что первой нырнуть в воду решилась женщина. Рыбаки на другой стороне берега помогли ей выбраться. Мужчины же решил сначала снять с себя одежду, после чего перебросил вещи через воду рыбакам и лишь потом решился «искупаться».
Публикация от Новости Сахалина (@news_sakhalin)
2 Апр 2018 в 3:40 PDT  По данным очевидцев, инцидент закончился благополучно.
Ранее девятиклассник вытащил из реки рыбака, который упал с прогнившего моста в Ульяновске. Пострадавший от госпитализации отказался.
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