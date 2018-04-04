Пока мы спали: «Новичок» без связи с Россией, стрельба в YouTube, черный список сыров

Британцы не нашли связи «Новичка» с Россией в деле Скрипаля ; в России опровергли версию попадания в Boeing MH17 «невидимой» ракеты; в штаб-квартире YouTube женщина в платке открыла стрельбу; в России появится черный список сыров — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Доказательств не нашлось

Специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Об этом Sky News рассказал руководитель лаборатории Гэри Эйткенхэд, сообщается в Twitter телеканала.

Отмечается, что экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».

Эйткенхэд подчеркнул, что специалисты лаборатории не занимаются определением происхождения и места производства отравляющего вещества. По его словам, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства яда.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву . Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

Без невидимой ракеты

Представители концерна «Алмаз-Антей» опровергли заявление голландской стороны о том, что российские радары не могли засечь ракету, сбившую в 2014 году пассажирский лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы зенитная управляемая ракета «Бук» была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе (ССГ), в районе встречи с «Боинг-777» (МН17) она имела бы скорость порядка 600-620 м/с, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, это было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК «Утес-Т»», — отметили в концерне.

Ранее специалисты из прокуратуры Нидерландов заявили, что ракета, сбившая в небе над Донбассом пассажирский лайнер Malaysia Airlines, могла быть невидима для российских радаров.

Бельгии, 17 июля 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Расследованием произошедшего занимается ССГ, в которую входят представители Австралии Малайзии , Нидерландов и Украины

Международная следственная группа считает, что самолет был обстрелян из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно. В Москве заявляют, что зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил РФ никогда не пересекали российско-украинскую границу.

Стрельба в YouTube

Стрельбу в штаб-квартире YouTube в калифорнийском городе Сан-Бруно открыла белая женщина. На ней были темная одежда и платок, сообщает ABC News. По данным СМИ, подозреваемая в стрельбе мертва.

В полиции отметили, что ранения получили несколько человек. Точное число пострадавших не называется. Все сотрудники компании были эвакуированы. Само здание, где располагается штаб-квартира YouTube, окружено полицейскими.

В больнице Стэнфордского университета подтвердили информацию о пострадавших в стрельбе. Врачи не уточнили, сколько пациентов к ним поступило. В соцсетях появляется информация о более 30 пострадавших, однако официально эти сообщения не подтверждаются. По данным источника Los Angeles Times, ранены два человека.

Один сотрудник местного ресторана быстрого питания рассказал, что помог женщине с огнестрельным ранением ноги и наложил пострадавшей жгут.

В штаб-квартире YouTube работают около 1700 человек.

Сырные списки

Роспотребнадзор намерен усилить контроль за дешевой сырной продукцией, а результаты проверок в торговых сетях планирует публиковать в открытом доступе. Об этом рассказала глава надзорного ведомства Анна Попова в ходе встречи с членами Национального союза производителей молока (Союзмолоко), сообщается на сайте организации.

В результате обсуждения Роспотребнадзор поручил своим региональным органам усилить контроль за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте. Все случаи нарушений, а также результаты экспертиз ведомство намерено размещать в специальном разделе на своем сайте, где каждый сможет найти интересующий его бренд. Продукция низкого качества попадет в «черный список» ведомства.