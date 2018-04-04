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Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов западными странами
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Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов западными странами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Поднебесной назвали данные действия «грубыми и нецивилизованными»
Китайское издание Global Times, излагающее правительственную точку зрения, подвергло резкой критике скоординированные действия западных стран против России. По мнению газеты, это только увеличит враждебность между сторонами.
Китайский правительственный рупор — издание Global Times — в резкой форме отреагировало на решение западных стран выслать российских дипломатов из-за происшествия в Солсбери, назвав такие действия «грубой и нецивилизованной формой поведения».
В редакционной статье издания Global Times подчеркивается, что у Лондона нет достаточных доказательств того, что за химической атакой на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля стоит Кремль. Высылка российских дипломатов не даст никаких положительных результатов, а лишь увеличит враждебность между сторонами, считает издание.
«Тот факт, что крупные западные государства могут объединяться и «выносить приговор» другой стране, пренебрегая международными нормами, вызывает серьезные опасения. Во времена холодной войны ни одна западная страна не осмелилась бы пойти на эту провокацию, однако сегодня она осуществляется с безудержной легкостью. Такие действия представляют собой не что иное, как форму западных издевательств, которые угрожают глобальному миру и справедливости», — отмечает Global Times. При этом издание напоминает, что Запад — это лишь небольшая часть мира.
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