Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов западными странами

В Поднебесной назвали данные действия «грубыми и нецивилизованными»

Китайское издание Global Times, излагающее правительственную точку зрения, подвергло резкой критике скоординированные действия западных стран против России . По мнению газеты, это только увеличит враждебность между сторонами.

Китайский правительственный рупор — издание Global Times — в резкой форме отреагировало на решение западных стран выслать российских дипломатов из-за происшествия в Солсбери, назвав такие действия «грубой и нецивилизованной формой поведения».

В редакционной статье издания Global Times подчеркивается, что у Лондона нет достаточных доказательств того, что за химической атакой на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля стоит Кремль. Высылка российских дипломатов не даст никаких положительных результатов, а лишь увеличит враждебность между сторонами, считает издание.

«Тот факт, что крупные западные государства могут объединяться и «выносить приговор» другой стране, пренебрегая международными нормами, вызывает серьезные опасения. Во времена холодной войны ни одна западная страна не осмелилась бы пойти на эту провокацию, однако сегодня она осуществляется с безудержной легкостью. Такие действия представляют собой не что иное, как форму западных издевательств, которые угрожают глобальному миру и справедливости», — отмечает Global Times. При этом издание напоминает, что Запад — это лишь небольшая часть мира.