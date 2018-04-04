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«Алла Пугачева?»: Юлия Волкова предстала в новом образе
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«Алла Пугачева?»: Юлия Волкова предстала в новом образе 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная певица Юлия Волкова предстала перед своими поклонниками в новом образе. Знаменитость призналась Интернет-пользователям, что на кардинальные перемены во внешности ее толкнула весна, а почитатели таланта исполнительницы сразу же стали сравнивать ее с другими звездами эстрады.
Популярная российская певица, композитор и актриса далеко не первый раз радует своих подписчиков в Инстаграме новыми образами. В ее аккаунте часто появляются фотографии, на которых видны все изменения в имидже Юлии. На этот раз артистка предстала перед ними с длинными кудрявыми волосами. Как призналась фанатам сама Волкова, на такую смену образа ее подтолкнула наконец-то пришедшая весна. «Весна действует так», — подписала публикацию Волкова.
Многочисленные поклонники бывшей солистки популярной ранее группы «Тату» просто завалили своего кумира комплиментами в комментариях к этому посту. Многие из них заявили, что новая прическа очень идет певице. Другие же начали сравнивать ее со знаменитой куклой или не менее известными персонами из мира шоу-бизнеса, как отечественного, так и зарубежного. «Юлия Пугачева!» «Ух тыыы! Кудряшка! По-весеннему…» «Шикарна и по-весеннему игрива!» «Ого! Кудряш!» «На Барби похожа!» «Алла Пугачева?» «О, Майкл Джексон жив?» «Лена Катина и Юля Волкова в одном флаконе?» Что интересно, некоторые из подписчиков Волковой не оценили ее преображение. Они заявили, что ее просто не узнать и такая прическа ей совершенно не идет. Да и с макияжем, по их мнению, артистка явно переборщила.
Кстати, не так давно Волкова поделилась новым снимком, на котором позирует в откровенном сценическом костюме перед выходом к публике. Однако подписчиков знаменитости заинтересовала ее внешность, которая, по мнению некоторых, сильно изменилась за последнее время.
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