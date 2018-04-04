Путин рассказал, в каких странах могут производить «Новичок»

Владимир Путин прокомментировал новость о том, что британские специалисты не установили страну происхождения отравляющего вещества «Новичок». По словам президента, его удивила скорость, «с которой была раскручена антироссийская кампания».

Он также выразил надежду, что в деле Скрипалей вскоре будет поставлена точка. Путин подтвердил, что Москва хочет получить допуск к расследованию отравления экс-шпиона ГРУ и его дочери в Великобритании

Президент отметил, что на сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля будет «самым подробным образом» разобрана данная ситуация. «Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — сказал он.