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Путин рассказал, в каких странах могут производить «Новичок»
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Путин рассказал, в каких странах могут производить «Новичок» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Владимир Путин прокомментировал новость о том, что британские специалисты не установили страну происхождения отравляющего вещества «Новичок». По словам президента, его удивила скорость, «с которой была раскручена антироссийская кампания».
Он также выразил надежду, что в деле Скрипалей вскоре будет поставлена точка. Путин подтвердил, что Москва хочет получить допуск к расследованию отравления экс-шпиона ГРУ и его дочери в Великобритании.
Президент отметил, что на сессии исполкома Международной организации по запрещению химического оружия 4 апреля будет «самым подробным образом» разобрана данная ситуация. «Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — сказал он.
Как ранее писал «ФедералПресс», эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне сообщили, что им не удалось установить место происхождения отравившего Скрипалей вещества.
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