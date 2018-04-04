Ещё
День 4 апреля в истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День 4 апреля в истории 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 8 декабря 2005 года.
76 лет назад (1942) в воздушном бою был подбит самолёт Як-1 лейтенанта Алексея Маресьева.
Летчик совершил вынужденную посадку на территории, занятой немецкими войсками. В течение 18 суток тяжело раненный пилот ползком пробирался к линии фронта. Его нашли жители деревни Плав Валдайского района, откуда Маресьев был отправлен в госпиталь, где перенёс ампутацию обеих ног. Уже в июне 1943 года летчик вернулся в строй. 24 августа 1943 года Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза.
Его подвиг лёг в основу сюжета «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.
265 лет назад (1753) указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи была отменена смертная казнь.
Существует легенда, что Елизавета Петровна, придя к власти в результате дворцового переворота, дала клятву, став императрицей не лишать никого жизни. Смертная казнь была заменена на наказание кнутом и каторжные работы. Хотя наказание кнутом выдерживали и не все, умершие во время экзекуции казненными не считались.
315 лет назад (1703) на Олонецкой верфи был заложен первый российский парусный военный корабль Балтийского флота — фрегат «Штандарт».
Он был спроектирован амстердамским корабельным мастером Выбе Геренсом. Фрегат, длиной 25,5 метров и шириной 6,8 метров, был спущен на воду в сентябре 1703 года. Экипаж судна составлял 120 человек. На вооружении у «Штандарта» были восьми— и шестифунтовые орудия. В те времена этот корабль являлся сильнейшей боевой единицей Балтийского флота.
Фрегат «Штандарт» находился в боевом строю более 20 лет. В 1725 году он, в качестве морской реликвии, был установлен в Петербурге на берегу у Кронверкской гавани. Однако в 1728 году по распоряжению Екатерины I фрегат был разобран.
Первое летописное упоминание (Ипатьевская летопись) Москвы датируется 5 апреля 1147 годом (871 года назад).
«В день пяток на Похвалу Святой Богородице» князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.
45 лет назад (1973) в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие Всемирного торгового центра.
Комплекс зданий состоял из двух башен по 110 этажей каждая. Северная башня была высотой 526,3 метров, Южная — 415 метров. Они были построены по проекту архитектора Минору Ямасаки.
11 сентября 2001 года в результате теракта, в котором погибли более 2 тысяч человек, комплекс был разрушен.
Спустя 13 лет, в 2014 году, заново отстроенный Всемирный торговый центр был вновь открыт. На территории 104-этажного здания расположен мемориал в память о погибших и музей.
68 лет (1949) создана Организация Североатлантического договора (НАТО).
В этот день в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, более известный как Вашингтонский договор. В соответствии с документом, главной задачей альянса является защита свободы и безопасности его государств-членов политическими и военными средствами.
Учредителями и первоначальными членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
Сейчас в организацию входят 29 государств.
96 лет назад (1922) в Бразилии была заложена статуя Христа Спасителя.
Идея сооружение монумента родилась в год празднования столетия независимости Бразилии. Автором скульптурного изображения Христа стал Эктор да Силва Коста. Строительство продолжалось 9 лет.
Высота монумента — 38 метров, в том числе пьедестала — 8 метров, размах рук — 28 метров. Вес — 635 тонн. Торжественное открытие и освящение состоялось 12 октября 1931 года.
Статуя Христа Спасителя является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В июле 2007 года она вошла в список «Новых семи чудес света».
99 лет назад (1919) была открыта первая пассажирская линия, обслуживаемая дирижаблями.
Цеппелины летали по маршруту Рим — Неаполь. Однако после ряда аварий дирижаблей, а также их зависимость от капризов погоды привели к тому, что дирижаблестроения быстро пошло на спад, а их место пришли более надежные самолеты.
Парламентская газета: последние новости
Мизулина просит Генпрокуратуру сообщить о ходе расследования дела о насилии в челябинском интернате На бывшего врио главы Дагестана возбудили ещё одно дело — о превышении должностных полномочий Система tax free заработает в ряде городов ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений329
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube14
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»149
Открыта новая форма аномальной материи3
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты127
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение