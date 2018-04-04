День 4 апреля в истории

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

76 лет назад (1942) в воздушном бою был подбит самолёт Як-1 лейтенанта Алексея Маресьева

Летчик совершил вынужденную посадку на территории, занятой немецкими войсками. В течение 18 суток тяжело раненный пилот ползком пробирался к линии фронта. Его нашли жители деревни Плав Валдайского района, откуда Маресьев был отправлен в госпиталь, где перенёс ампутацию обеих ног. Уже в июне 1943 года летчик вернулся в строй. 24 августа 1943 года Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Его подвиг лёг в основу сюжета «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого

265 лет назад (1753) указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи была отменена смертная казнь.

Существует легенда, что Елизавета Петровна, придя к власти в результате дворцового переворота, дала клятву, став императрицей не лишать никого жизни. Смертная казнь была заменена на наказание кнутом и каторжные работы. Хотя наказание кнутом выдерживали и не все, умершие во время экзекуции казненными не считались.

315 лет назад (1703) на Олонецкой верфи был заложен первый российский парусный военный корабль Балтийского флота — фрегат «Штандарт».

Он был спроектирован амстердамским корабельным мастером Выбе Геренсом. Фрегат, длиной 25,5 метров и шириной 6,8 метров, был спущен на воду в сентябре 1703 года. Экипаж судна составлял 120 человек. На вооружении у «Штандарта» были восьми— и шестифунтовые орудия. В те времена этот корабль являлся сильнейшей боевой единицей Балтийского флота.

Фрегат «Штандарт» находился в боевом строю более 20 лет. В 1725 году он, в качестве морской реликвии, был установлен в Петербурге на берегу у Кронверкской гавани. Однако в 1728 году по распоряжению Екатерины I фрегат был разобран.

Первое летописное упоминание (Ипатьевская летопись) Москвы датируется 5 апреля 1147 годом (871 года назад).

«В день пяток на Похвалу Святой Богородице» князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.

Комплекс зданий состоял из двух башен по 110 этажей каждая. Северная башня была высотой 526,3 метров, Южная — 415 метров. Они были построены по проекту архитектора Минору Ямасаки.

11 сентября 2001 года в результате теракта, в котором погибли более 2 тысяч человек, комплекс был разрушен.

Спустя 13 лет, в 2014 году, заново отстроенный Всемирный торговый центр был вновь открыт. На территории 104-этажного здания расположен мемориал в память о погибших и музей.

В этот день в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, более известный как Вашингтонский договор. В соответствии с документом, главной задачей альянса является защита свободы и безопасности его государств-членов политическими и военными средствами.

Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Учредителями и первоначальными членами НАТО стали 12 стран: США

Сейчас в организацию входят 29 государств.

Идея сооружение монумента родилась в год празднования столетия независимости Бразилии. Автором скульптурного изображения Христа стал Эктор да Силва Коста. Строительство продолжалось 9 лет.

Высота монумента — 38 метров, в том числе пьедестала — 8 метров, размах рук — 28 метров. Вес — 635 тонн. Торжественное открытие и освящение состоялось 12 октября 1931 года.

Статуя Христа Спасителя является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В июле 2007 года она вошла в список «Новых семи чудес света».

99 лет назад (1919) была открыта первая пассажирская линия, обслуживаемая дирижаблями.