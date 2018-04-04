День 4 апреля в истории 

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.
Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 8 декабря 2005 года.
76 лет назад (1942) в воздушном бою был подбит самолёт Як-1 лейтенанта Алексея Маресьева.
Летчик совершил вынужденную посадку на территории, занятой немецкими войсками. В течение 18 суток тяжело раненный пилот ползком пробирался к линии фронта. Его нашли жители деревни Плав Валдайского района, откуда Маресьев был отправлен в госпиталь, где перенёс ампутацию обеих ног. Уже в июне 1943 года летчик вернулся в строй. 24 августа 1943 года Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза.
Его подвиг лёг в основу сюжета «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.
265 лет назад (1753) указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи была отменена смертная казнь.
Существует легенда, что Елизавета Петровна, придя к власти в результате дворцового переворота, дала клятву, став императрицей не лишать никого жизни. Смертная казнь была заменена на наказание кнутом и каторжные работы. Хотя наказание кнутом выдерживали и не все, умершие во время экзекуции казненными не считались.
315 лет назад (1703) на Олонецкой верфи был заложен первый российский парусный военный корабль Балтийского флота — фрегат «Штандарт».
Он был спроектирован амстердамским корабельным мастером Выбе Геренсом. Фрегат, длиной 25,5 метров и шириной 6,8 метров, был спущен на воду в сентябре 1703 года. Экипаж судна составлял 120 человек. На вооружении у «Штандарта» были восьми— и шестифунтовые орудия. В те времена этот корабль являлся сильнейшей боевой единицей Балтийского флота.
Фрегат «Штандарт» находился в боевом строю более 20 лет. В 1725 году он, в качестве морской реликвии, был установлен в Петербурге на берегу у Кронверкской гавани. Однако в 1728 году по распоряжению Екатерины I фрегат был разобран.
Первое летописное упоминание (Ипатьевская летопись) Москвы датируется 5 апреля 1147 годом (871 года назад).
«В день пяток на Похвалу Святой Богородице» князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем.
45 лет назад (1973) в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие Всемирного торгового центра.
Комплекс зданий состоял из двух башен по 110 этажей каждая. Северная башня была высотой 526,3 метров, Южная — 415 метров. Они были построены по проекту архитектора Минору Ямасаки.
11 сентября 2001 года в результате теракта, в котором погибли более 2 тысяч человек, комплекс был разрушен.
Спустя 13 лет, в 2014 году, заново отстроенный Всемирный торговый центр был вновь открыт. На территории 104-этажного здания расположен мемориал в память о погибших и музей.
68 лет (1949) создана Организация Североатлантического договора (НАТО).
В этот день в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, более известный как Вашингтонский договор. В соответствии с документом, главной задачей альянса является защита свободы и безопасности его государств-членов политическими и военными средствами.
Учредителями и первоначальными членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
Сейчас в организацию входят 29 государств.
96 лет назад (1922) в Бразилии была заложена статуя Христа Спасителя.
Идея сооружение монумента родилась в год празднования столетия независимости Бразилии. Автором скульптурного изображения Христа стал Эктор да Силва Коста. Строительство продолжалось 9 лет.
Высота монумента — 38 метров, в том числе пьедестала — 8 метров, размах рук — 28 метров. Вес — 635 тонн. Торжественное открытие и освящение состоялось 12 октября 1931 года.
Статуя Христа Спасителя является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В июле 2007 года она вошла в список «Новых семи чудес света».
99 лет назад (1919) была открыта первая пассажирская линия, обслуживаемая дирижаблями.