Лес, которым управляют. Один день из жизни лесничего

О том, сложно ли управлять лесом, почему лучше не подходить к лосю внезапно и когда доброе слово сильнее дробовика, читайте в материале специального корреспондента портала Москва 24 Виталия Воловатова

Нет, если бы в поисках лесничего мы ни разу не заблудились в лесу, было бы, во-первых, неинтересно, а во-вторых, вы бы нам явно не поверили. Да где же этот поворот?! Позади остались аллеи, огибающие парк «Сокольники», а перед нами — ниточка дороги, петляющая меж деревьев. Снежная колея ужасно распахана шинами с агрессивным протектором. Трактор тут, что ли, прошел или УАЗ? Хорошо, что у меня тоже полный привод — иначе топать бы нам с фотографом пешком.

Что значит, нехорошо есть за рулем? Мы тут уже кружим достаточно, чтобы проголодаться. И вообще, Антон, ты сам мне эту булочку купил — не смотреть же на нее теперь. Ну ладно, ладно, сейчас вон у того домика приторможу… О, да мы на месте!

Хозяин леса Старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды, лесничий Национального парка «Лосиный остров» Дмитрий Федотов встречает нас на крыльце. И, как положено радушному хозяину, приглашает войти — что кстати, ибо снаружи начинается какой-то совершенно не весенний снегопад. Не везет нам с фотографом на погоду в последнее время.

Внутри уютно и даже вполне современно: отопление, большой зал со множеством обеденных столов, туалет, душ и интернет. Словом, ничто не напоминает те сторожки лесника, которые мы привыкли видеть в фильмах про тайгу. Правда, навигатор мой упорно отказывался работать в лесу. Герой предлагает нам присесть, а сам возвращается за компьютер: ему нужно оформить бумаги и сделать несколько звонков.

Сегодня многое в лесной службе изменилось, и старший природоохранный инспектор или лесничий примерно половину всего времени занимается административной работой. Это отнимает много времени и сил: нужно координировать усилия патрульных групп инспекторов — лесников, а также контролировать работу хозяйственных служб.

Расчистка дорог и троп от снега, а лесного массива — от бурелома, распиливание поваленных стволов, надзор за деятельностью других компаний на территории национального парка, согласование экскурсионных мероприятий — все это и многое другое лежит на плечах лесничего.

А нужно ведь еще как минимум дважды в неделю делать обход территории. Хороший начальник должен досконально знать свой участок. А в случае Дмитрия Федотова — это весь Яузский лесопарк, то есть около двух тысяч особо охраняемых гектаров.

"График лесничего — ненормированный рабочий день. Это необходимо для проведения дежурств по соблюдению требований природоохранного законодательства и в связи с наступлением в весенне-летнем сезоне пожароопасного периода. Сейчас у нас сформированы бригады инспекторов оперативно-патрульной службы, которые ежедневно и круглосуточно патрулируют территорию. Но помимо этого я сам должен совершать контрольные объезды территории. На весь маршрут уходит от трех до пяти часов", — рассказывает он.

Зимой, конечно, получается быстрее: тропы завалены снегом так сильно, что в некоторые места не проехать технике и проблематично пройти человеку. Как и зверю, кстати. Лесничий говорит, что в такую погоду олени и кабаны предпочитают не углубляться в чащу и остаются «на постой» возле прикормочных площадок национального парка «Лосиный остров».

Но это в другой, областной части заповедника. Здесь же, в городе, сейчас можно встретить лишь птиц и лося. Эти гордые животные слишком независимы, чтобы пребывать в коллективе рогатых собратьев и достаточно сильны для перемещения по заснеженному лесу. И коль скоро нам предстоит выход в лес, наш герой рассказывает, как вести себя при встрече с копытным великаном.

"Самое главное — не приближаться к лосю. Особенно сзади. Также нельзя делать резких движений, поскольку они немного близорукие, и с расстояния вы для них — лишь пятно, часть леса. Поэтому резкое появление человека в поле зрения они могут расценить, как нападение и начать защищаться. Но по натуре это животное не агрессивно, кроме периода гона, поэтому если не пугать и не провоцировать, лось не будет нападать", — поясняет лесничий.

Вернуть рядового лося Яузский лесопарк вплотную примыкает к парку «Сокольники». Лоси считают эту территорию своей, поэтому спокойно перемещаются по всему национальному парку, а иногда и выходят к людям. Такие случаи нередки на МКАД, в ближайшем Подмосковье и, особенно, в окрестностях тех же «Сокольников». В таких случаях вызывают егерскую службу — там есть специалисты, которые умеют обращаться с этими свободолюбивыми животными.

Дмитрий говорит, что зачастую уговоры не требуются: лоси быстро понимают, что в городе скучно, и возвращаются сами. А вообще лесники выяснили, что животные выходят к людям в двух случаях: зимой в поисках корма и по весне в поисках любви. Что называется, себя показать, ведь самовыражение требуется даже тем, чей рост в холке достигает двух метров, а вес — семисот килограмм.

На территории нацпарка, которая лежит внутри Москвы, можно встретить пятнистых оленей, зайцев, кабанов, лисиц и американских норок, белок, бобров и ондатр. А также несчетное множество птиц: только гнездуются здесь 160 видов, а еще большее количество использует Яузский лесопарк в качестве площадки для отдыха во время миграции (как дальнобойщики придорожный мотель).

Здесь растет огромное множество редких и исчезающих растений. Отчасти поэтому для того, чтобы проводить какие-либо работы или мероприятия, необходимо все согласовать с лесничим. Ведь рабочие или горожане, которые пришли отдохнуть на природе, могут без злого умысла, но все же распугать животных или вытоптать растения. К счастью, случаев намеренного вредительства здесь не бывает. Дмитрий Федотов не смог вспомнить ни одного инцидента с браконьерами: отчасти этому способствует серьезное уголовное наказание, а кроме того — близость полицейских участков. Тем не менее, лесничий — второй человек в нашем цикле, чья работа связана с оружием.

"Государственный инспектор в области охраны окружающей среды имеет право находиться на особо охраняемой природной территории с оружием и спецсредствами: наручники, баллончик со слезоточивым газом, электрошокер. Инспектор также может проводить задержание нарушителей и применять физическую силу при необходимости.

На территории лесопарка не встречаются животные, от которых нужно было бы защищаться, например, волк или медведь. А конфликты с людьми мы всегда пытаемся решить словами — так гораздо эффективнее. Поэтому применение силы или спецсредств — это всегда крайняя мера", — отмечает лесничий.

Конечно, бывают трудности в поиске взаимопонимания. Особенно горячей порой являются майские праздники, когда большое количество горожан впервые после зимы выбираются на шашлыки. Некоторые выпивают слишком много алкоголя и начинают вести себя неадекватно, проявлять агрессию. По словам нашего героя, почти всегда таких персонажей получается образумить. А в тех редких случаях, когда доброе слово не способно дать должного эффекта, в дело вступают сотрудники полиции. Лесничий всегда приглашает их в такие рейды.

Лес и город А тем временем нам пора на выход. Дмитрий Федотов одевается и берет главное оружие старшего природоохранного инспектора — кожаную папку. В ней находятся нормативные документы и бланки протоколов. На улице нас уже ждет тот самый УАЗ, который превратил колею в непонятно что. Мы с фотографом удобно размещаемся на заднем сидении. Нас везут стандартным маршрутом патрулирования, а лесничий тем временем рассказывает о наиболее частых нарушениях.

По его словам, в большинстве своем, ничего криминального: горожане заезжают в лес на машинах, чего категорически нельзя делать. Многие разводят костры и устанавливают мангалы в неположенных местах. Часто отдыхающие не убирают за собой мусор. Чуть меньше тех, кто купается в неположенных местах. И вроде бы все это не откровение, а прописные истины, которые всем объясняют с детского сада. Но именно они становятся самой главной трудностью лесничего.

"Люди, даже понимая, что их действие — это нарушение закона, все равно не хотят брать на себя ответственность. Придумывают смешные истории о том что «не знал», «не увидел» или «просто так хочется». И труднее всего донести до них очевидные вещи: почему нельзя жечь костры в Национальном парке, заезжать и парковать машины на заповедной территории и многое другое", — подчеркивает лесничий.

И конечно, чтобы достичь успеха в этой работе, необходимо обладать терпением, живым умом и философским взглядом на мир.

"У нас никогда не бывает рутинных будней. Как природа многообразна и переменчива — так и в нашей работе бывают разные ситуации. И каждый раз это что-то новое, интересные ситуации, из которых нужно быстро находить выход", — добавляет Дмитрий.

Путь наш лежит мимо небольшой поляны: на ней под слоем снега покоятся ровные штабеля бревен. Хозяйственные службы лесничества здесь пилят и дробят в щепу поваленные ветром деревья. Но сейчас на поляне пусто — наверное, тракторист отправился на обед. И нам бы тоже не мешало, но пока не время. Понимаю, что та утренняя булочка была очень кстати.

Вдруг чуть в стороне от дороги мы замечаем следы. То ли кабанья, то ли оленья тропка уходит в чащу. Сугробы велики, но соблазн сделать хороший кадр еще больше. Ох, Антон, надеюсь, ты не забыл теплые подштанники! Наши провожатые понимающе улыбаются и остаются ждать в теплой машине, а мы уходим под кроны хвойного леса.

Углубляемся в лес все больше, и уже ощутимо начинает темнеть. Сначала мы думаем, что потеряли чувство времени, но потом понимаем — это просто снегопад усиливается, превращаясь в настоящую метель. Невольно вспомнился водитель снегоочистительной машины, который смотрел на тучи над Москвой-рекой: «Ветер крепчает, погода портится. Через час, как пить дать — снова на маршрут выходить». А нам пора бы из леса выходить, но мой фотограф почувствовал охотничий азарт. Его теперь не остановить.

Петляет тропка, вместе с ней петляем мы. И вдруг — долгожданная удача! Мы выходим к прикормочной площадке, у которой расположились, по меньшей мере, с полсотни пятнистых оленей и пара кабанов. Все мирно соседствуют, подъедая заботливо заготовленное сено. Почти как в джунглях во время засухи у водопоя — звери забывают всякие распри. Но вот человек тут явно лишний.

Едва завидев нас, первыми срываются с насиженного места дикие свиньи. Похрюкивая и повизгивая, они уносятся в чащу. Кабан при этом сопит не хуже революционного паровоза, следующая за ним самка ведет себя несколько тише — но при этом не отстает ни на шаг. Кажется, я понял, откуда появилось выражение «сбегать кабанчиком».

Олени — существа более любопытные. Они подпускают нас на расстояние прицельного снимка, а после тоже удаляются. Впрочем, нам большего и не надо. Фотограф кивает и довольно улыбается, прокручивая снимки на камере. Возвращаемся к машине.

"Есть у нас одна примета: нужно приходить на работу в хорошем настроении — тогда и день пройдет удачно. Все будет складываться нормально, если в душе у тебя спокойствие и позитив. Сама природа помогает. Для меня здесь любая погода хороша. Дышится всегда легко, и работу делать легче", — заключает старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды, лесничий Национального парка «Лосиный остров» Дмитрий Федотов.

И он, в самом деле, выглядит спокойным и безмятежным. Что, надо признать, редкость для жителя столичного региона. Мы после встречи с братьями нашими меньшими (хотя по сравнению с лосем — это еще как сказать) тоже заметно приободрились. Словно бы побывали в отпуске. И хотя от лазания по сугробам ботинки промокли насквозь, а от начавшейся метели, кажется, завтра будет болеть горло — мы чувствуем себя довольными.

В машине включаю подогрев сидений и направляю в ноги поток горячего воздуха от климатической системы. Спускаясь по распаханной колее к асфальтовой дороге, открываем окна — ведь так хочется еще раз насладиться глотком свежего хвойного воздуха. А впереди нас ждет огромный город, новые герои и новые профессии. Интересно, кто же будет следующим?