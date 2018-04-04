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Штраф в 500 тысяч рублей придётся заплатить за приглашённого иностранца, который вовремя не выехал за пределы России
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Штраф в 500 тысяч рублей придётся заплатить за приглашённого иностранца, который вовремя не выехал за пределы России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Те граждане России, которые приглашают иностранцев посетить нашу страну, будут нести ответственность за сроки и цель их пребывания. К сожалению, сегодня нередки случаи, когда иностранцы нарушают режим пребывания в России, не покидая её в заявленные сроки, а цель приезда указывают не ту, что есть на самом деле.
Чтобы решить эту проблему Правительство разработало и внесло в Госдуму два законопроекта, один из которых предусматривает штрафы для россиян, пригласивших в Россию иностранных граждан и не проконтролировавших их отъезд в назначенный день.
Эту инициативу перед первым чтением в Госдуме 4 апреля планирует рассмотреть Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.
Согласно документу, непринятие приглашающей стороной мер по обеспечению своевременного выезда приглашённого иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы России по истечении определенного срока пребывания, а также по соблюдению приглашенным иностранным гражданином или лицом без гражданства заявленной цели въезда будет наказываться штрафами.
Граждане заплатят от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, должностные лица — от 45 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлица от 400 до 500 тысяч рублей.
Перечень целей и порядок применения будет устанавливаться Правительством.
«У нас страна открытая, мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес. Но это не означает, что наши иностранные гости могут не соблюдать российские законы. Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами. То есть он, к примеру, не родственников навещает, а начинает трудиться или открывает какой-нибудь свой бизнес», — объяснил ранее необходимость поправок в законодательство премьер-министр Дмитрий Медведев.
В 2017 году территориальными органами МВД России пресечено более 136 тысячи подобных правонарушений.
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