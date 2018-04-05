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Работодатели проследят за сроками пребывания иностранцев в России
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Работодатели проследят за сроками пребывания иностранцев в России 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Приглашающая сторона должна будет проследить за соблюдением сроков пребывания и целей визита иностранного гражданина в Россию. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, законопроект подготовлен по поручению Совета безопасности. В документе предложено закрепить в законодательстве обязанность приглашающей стороны соблюдения заявленной цели визита в Россию. За несоблюдение этой обязанности они будут нести ответственность в виде штрафа.
Действующее законодательство таких обязанностей на приглашающую сторону не возлагает.
«Но имеют место многочисленные нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства заявленных сроков пребывания, счёт идёт на десятки тысяч фактов, — сказал Игорь Зубов. — И всё это происходит при попустительстве приглашающей стороны».
В основном сроки пребывания нарушают иностранцы, которые приезжают в Россию работать, а их работодателям неважно, нарушают ли они правила въезда в страну.
В соответствии с законопроектом на юридических и физических лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, накладываются обязанности принимать меры по соблюдению заявленной цели въезда и сроков пребывания иностранцев. Перечень таких мер будет установлен Правительством.
Член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам развития общественных и религиозных объединений Рамзил Ишсарин, комментируя инициативу, добавил, что закрепление за принимающей стороной таких обязанностей будет способствовать снижению числа нарушений законодательства РФ иностранными гражданами.
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