Госдума: вы в ответе за приглашенных иностранцев

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика». Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении обязанность лиц, приглашающих иностранцев в Россию , следить за тем, чтобы их гости не нарушали сроки и цели пребывания в России.

Поправки касаются только тех иностранцев, которые въезжают в Россию по визе и не касаются тех, кто приезжает из стран, с которыми у России установлен безвизовый режим.

Россиян, которые посылают приглашение иностранцам для получения российской визы, обяжут «принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в РФ и сроков их пребывания в РФ», отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас закон не устанавливает обязанность приглашающей стороны следить за соблюдением иностранцами цели их приезда и нахождения в России.