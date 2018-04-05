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Госдума: вы в ответе за приглашенных иностранцев
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Госдума: вы в ответе за приглашенных иностранцев 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении обязанность лиц, приглашающих иностранцев в Россию, следить за тем, чтобы их гости не нарушали сроки и цели пребывания в России.
Поправки касаются только тех иностранцев, которые въезжают в Россию по визе и не касаются тех, кто приезжает из стран, с которыми у России установлен безвизовый режим.
Россиян, которые посылают приглашение иностранцам для получения российской визы, обяжут «принимать меры по обеспечению соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в РФ и сроков их пребывания в РФ», отмечено в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас закон не устанавливает обязанность приглашающей стороны следить за соблюдением иностранцами цели их приезда и нахождения в России.
"Вместе с тем в настоящее время имеют место факты нарушения иностранными гражданами режима пребывания (проживания) в РФ, выражающиеся в несоответствии заявленной цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в РФ деятельности или роду занятий, а также сроков их пребывания в РФ. В 2017 г. территориальными органами МВД России пресечено более 136 тыс. подобных правонарушений", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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