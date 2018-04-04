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Селфи-боязнь: на что идут продавцы зеркал, чтобы не попасть в кадр
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Селфи-боязнь: на что идут продавцы зеркал, чтобы не попасть в кадр 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Пользователь твиттера под ником SilviuMajor стал популярен из-за своего необычного увлечения. Он собирает на просторах интернета фотографии зеркал, выставленных на продажу.
Фишка таких снимков в том, что владельцы зеркал, как оказалось, идут на самые разные ухищрения (порой максимально странные и абсурдные), лишь бы только не попасть в кадр.
Во имя этой цели в ход часто идут акробатические этюды.
Фото @Koheijino
Фото @craigslist_mirrors
Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 29 Окт 2017 в 6:25 PDT  Фото @SilviuMajor
Фото @craigslist_mirrors
Фото @SilviuMajor
Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 31 Окт 2017 в 9:03 PDT  Фото @SilviuMajor
Тем не менее, чаще всего неловкого селфи избежать не удается.
Фото @SilviuMajor
Фото @SilviuMajor
Фото @craigslist_mirrors
Фото @SilviuMajor
Фото @SilviuMajor
Фото @craigslist_mirrors
А еще часто в кадр, помимо странного интерьера квартиры, попадают домашние животные.
Фото @craigslist_mirrors
Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 10 Фев 2017 в 7:35 PST  pic.twitter.com/LZd5ar8Px1
— Adam (@locheeri0) 22 марта 2018 г.
pic.twitter.com/El4jubVid5
— s a m i (@sami_somebody) 22 марта 2018 г.
Фото @craigslist_mirrors
Некоторые снимки и вовсе настолько странные, что их невозможно описать.
Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 20 Дек 2017 в 6:08 PST  Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 20 Дек 2017 в 6:08 PST  Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 19 Дек 2017 в 5:04 PST  Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 13 Дек 2017 в 5:04 PST  Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 6 Май 2017 в 7:40 PDT  Кстати, собирать фотографии зеркал из рекламных объявлений начали еще до парня под ником SilviuMajor. Таким снимкам посвящен целый аккаунт в инстаграме Craiglist Mirrors, созданный еще в 2014 году.
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