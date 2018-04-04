Селфи-боязнь: на что идут продавцы зеркал, чтобы не попасть в кадр

Пользователь твиттера под ником SilviuMajor стал популярен из-за своего необычного увлечения. Он собирает на просторах интернета фотографии зеркал, выставленных на продажу.

Фишка таких снимков в том, что владельцы зеркал, как оказалось, идут на самые разные ухищрения (порой максимально странные и абсурдные), лишь бы только не попасть в кадр.

Во имя этой цели в ход часто идут акробатические этюды.

Фото @Koheijino

Фото @craigslist_mirrors

Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 29 Окт 2017 в 6:25 PDT Фото @SilviuMajor

Фото @craigslist_mirrors

Фото @SilviuMajor

Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 31 Окт 2017 в 9:03 PDT Фото @SilviuMajor

Тем не менее, чаще всего неловкого селфи избежать не удается.

Фото @SilviuMajor

Фото @SilviuMajor

Фото @craigslist_mirrors

Фото @SilviuMajor

Фото @SilviuMajor

Фото @craigslist_mirrors

А еще часто в кадр, помимо странного интерьера квартиры, попадают домашние животные.

Фото @craigslist_mirrors

Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 10 Фев 2017 в 7:35 PST pic.twitter.com/LZd5ar8Px1

— Adam (@locheeri0) 22 марта 2018 г.

pic.twitter.com/El4jubVid5

— s a m i (@sami_somebody) 22 марта 2018 г.

Фото @craigslist_mirrors

Некоторые снимки и вовсе настолько странные, что их невозможно описать.

Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 20 Дек 2017 в 6:08 PST Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 20 Дек 2017 в 6:08 PST Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 19 Дек 2017 в 5:04 PST Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 13 Дек 2017 в 5:04 PST Публикация от Eric Oglander (@craigslist_mirrors) 6 Май 2017 в 7:40 PDT Кстати, собирать фотографии зеркал из рекламных объявлений начали еще до парня под ником SilviuMajor. Таким снимкам посвящен целый аккаунт в инстаграме Craiglist Mirrors, созданный еще в 2014 году.