После антимусорных митингов Воробьеву понадобилась надежная охрана и дорогая выпивка

Власти Московской области на фоне растущего недовольства населения, протестующего против переполненных мусорных свалок, решили обезопасить себя. Видимо, на чиновников удручающе подействовал стихийный митинг, во время которого жители Волоколамска забросали губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снежками, скандируя при этом «В отставку!». Или же они побоялись угрозы со стороны 10-летней девочки, которая пробилась к губернатору сквозь толпу и показала ему характерный жест, проведя пальцем по горлу. В любом случае теперь чиновники намерены спустить пару сотен миллионов рублей на свою охрану.

Оборона Воробьева

Первым внимание на охранные закупки подмосковных властей обратило издание «Собеседник» . Сначала правительство Московской области объявило конкурс на право заключения договора на круглосуточную охрану Дома правительства области за 190 млн рублей. Получить контракт попыталось некое ЧОП, предложив обеспечить охрану за 180,5 млн рублей, но договор по каким-то причинам отдали «Росгвардии». Теперь ФГУП «Охрана» Росгвардии должна будет выставить 40 круглосуточных постов с вооруженными сотрудниками, которые, как указано в конкурсной документации, в случае отражения группового нападения могут применять оружие для защиты лиц, находящихся на объектах.

«Согласно недавно принятому федеральному закону, безопасность высших должностных лиц субъектов РФ будет обеспечиваться войсками Национальной гвардии. Но он вступает в силу через 180 дней после опубликования», — пишет «Собеседник».

Затем из бюджета области выделили еще около 5 млн рублей, чтобы защитить зал заседаний в Доме правительства, в том числе и от утечки информации.

«Собеседник» также обратился к пресс-службе областного правительства, чтобы там прояснили, кто и за сколько охраняет лично губернатора Воробьева, и была ли усилена охрана после инцидента со снежками. На этот вопрос в пресс-службе ответить не смогли. Или не захотели.

«Согласно закону «О губернаторе Московской области», за счет регионального бюджета обеспечивается не только его личная охрана, но и членов семьи. Сопровождает охрана Воробьева и во время нерабочих визитов в другие регионы. По информации ЦУР, этой зимой глава Подмосковья вместе с коллегами-губернаторами Тульской и Ярославской областей отправился на охоту в Хакасию . С ружьями на зверя политики пошли в сопровождении сотрудников ФСО », — говорится в материале.

Банкет под охраной

Изучая закупки подчиненных Воробьева, журналисты обнаружили еще один интересный лот. Чиновники заказали услуги по организации банкетов для них, закупив не только товары для блюд японской кухни, но и элитный алкоголь: виски Jameson, Jack Daniels, Johnnie Walker, Chivas Regal, коньяк Hennessy, джин Beefeater, ром Bacardi, а также различные вина, водку и мартини. Все это удовольствие обошлось в более чем 2,2 млн рублей.

«Отдых подмосковных чиновников обойдется в сумму, равную стоимости 16 тысяч респираторов, предназначенных для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды», — пишет «Собеседник».