Олег Ролдугин: Не нравятся слухи? Прекратите врать сами

Обозреватель Sobesednik.ru Олег Ролдугин — о трагедии в Кемерово и причинах кризиса доверия к словам власти.

Если бы в кемеровской трагедии не появился украинский пранкер, его бы точно стоило придумать, честное слово. Ведь теперь можно не копаться в причинах пожара, можно не искать виноватых. И так ведь понятно — пранкер во всем виноват. Ну не Тулеев же, в самом деле. У него же рейтинг 97%. А если не 97, то это все пиар и бузотеры.

Но если по правде, а кто виноват в том, что даже самым нелепым паническим слухам верится больше, чем кителям и пиджакам на дежурных брифингах? Кто? Угадайте с трех раз. Да чиновники столько уже понаврали народу, что теперь даже их «мамой клянусь» до ушей не доходит. Вспомним хотя бы Беслан , когда людям врали, что заложников в школе — всего ничего, а разговоры о сотнях пленных детей — это слухи. С тех пор ничего не изменилось. Ведь до последнего внушали, что отравление детей в Волоколамске помоечным газом — это, оказывается, слухи тоже, это у детей просто ОРВИ такая необычная. И кризиса у нас нет, и от санкций один только Запад страдает, и с коррупцией борьба идет вот прям без перерыва, просто все министры, кроме Улюкаева, взяток вообще не берут, во всяком случае колбасой.

Они думают: соврут — и всех перехитрили. Кого перехитрили-то? Себя? Россия не вводила войска в Крым . Ну да, правда-правда. Так Путин уверял всю «крымскую весну» и лишь потом добавил: не вводила, потому что войска там уже были. Ха-ха. И мы еще удивляемся, почему никто в мире не верит, что Россия непричастна к отравлению Скрипаля. Да все потому же. Где гарантия того, что после снятия санкций тот же Путин не пошутит: Россия его не травила… Она просто заплатила тем, кто травил. Ха-ха. Рашен джоук.

Да кто российской власти после всего, что было, будет верить? Не нравятся слухи? Прекратите сами врать и разводить секретность. И слухи тогда сами по себе исчезнут.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018 под заголовком «Даже не верится».