Instagram XIX века: как появился жанр трэвел‐фотографии

В 1822 году в британском Честерфилде в обеспеченной квакерской семье родился Фрэнсис Фрит. Несмотря на то, что он был преуспевающим владельцем бакалейного бизнеса, спустя 10 лет своей «карьеры» Фрит заинтересовался тем, что сегодня мы называем «трэвел‐фотографией». «360» разбирался, почему в те времена, это считалось безумием, и почему сегодняшние фотографы должны быть благодарны этому человеку.

Итак, в 33 года Фрит продал свой бизнес, который по тем временам оценивался ни много ни мало в 200 тысяч фунтов. После этого британец полностью посвятил себя новому занятию —

трэвел-фотографии

Фото: wikimedia

Во времена, когда жил Фрит, фотография в большинстве своем являлась студийной.

Во-первых, это происходило потому, что техника в XIX веке была громоздкой и тяжелой.

Во-вторых, мокроколлодионные пластины, благодаря которым проявлялись снимки, высыхали мгновенно.

Поэтому требовалось проявлять их сразу же после съемки. Именно поэтому идея Фрита о путешествии на Ближний Восток казалась людям тех лет почти настоящим безумием.

Почему почти? Потому что Фрит в итоге собрал вещи и поехал. И, как оказалось, не зря.

«Темная комната» и 55 кг техники​: с чего все начиналось

Первой точкой для путешествия Фрит выбрал Египет. Туда он отправился вместе со своим другом и по совместительству ассистентом Фрэнсисом Уэнхеном. Британец снимал легендарные египетские пирамиды, сфинкса в Гизе, храмы в Луксоре и Карнаке, а также скульптуры в Тебесе. На снимках Фрита оказались Каир и Нил. После этого, маршрут фотографа был выложен в Нубию и Палестину.

Храм Гроба Господня. Фото: wikimedia

Фриту приходилось постоянно возить с собой полный комплект оборудования для съемки, который весил почти 55 килограммов. В частности, он брал с собой объективы, камеры, треноги, а также «темную комнату», где и производил проявление фотографий. Однако в жарких условиях пустыни этот процесс проходил еще сложнее, ведь от палящего солнца и высокой температуры мокроколлодионные пластины высыхали в несколько раз быстрее.

Пирамиды Гизы, Египет. Фото: wikimedia

Однако в те времена путешествия на Ближний Восток были практически недоступны для большей части соотечественников Фрита. Поэтому о том, как выглядит Иерусалим или Каир, люди имели весьма смутное представление. Фотографии Фрита вызывали повышенный интерес, что и позволило ему обрести столь скорую популярность.

Суэцкий канал, Египет. Фото: wikimedia

Позже Фрит даже издал отдельную книгу своих работ. Но, что еще более важно — его фотографиями иллюстрировали Библию.

Синайский монастырь, Египет. Фото: wikimedia

По возвращению британец сосредоточился на более близких Англии и Европе странах. А в 1860 году Фрит основал компанию, которая так и называлась — «Фрит и Ко». Здесь уже нанимались специальные фотографы для конкретных поездок. Также, компания покупала уже готовые снимки, после чего продавала их от своего имени. В результате, Фрит вместе со своей командой побывал практически во всех странах Европы.

Великая пирамида и Сфинкс, Египет. Фото: wikimedia

1880-е годы руководство компанией приняли на себя сыновья Фрита. Организация скоро стала крупнейшим в мире издательством. Здесь также велись продажи открыток, стереофотографий, фотокниг и других предметов с изображениями компании.

Иерусалим. Фото: wikimedia

«Фрит и Ко» просуществовала вплоть до 1971 года. За все время работы у компании накопился значительный архив, который оценивался в сотни тысяч фотоснимков.