18 марта снижение активности избирателей наблюдалось в регионах с традиционно сверхвысокой явкой

Аркадий Любарев и Эксперты КГИ Александр Кынев Андрей Максимов констатируют, что выборы 18 марта 2018 года отличались самой значительной активностью избирателей за последнее десятилетие, в целом, уступая на федеральных выборах только аналогичным показателям 1996, 2000 и 2008 годов. Для сравнения, в 2008 году на выборы президента пришли 69,8% избирателей, а спустя десятилетие — 67,5%.

Аналитики поясняют, что выборы президента РФ всегда сопровождаются более высокой явкой по сравнению со всеми иными выборами в России из-за их повышенного символического значения. Кроме того, до сих пор действовала единая тенденция в отношении федеральных кампаний: явка на обеих либо снижалась, по сравнению с предыдущими аналогичными выборами (как в циклах 1999–2000, 2003–2004 и 2011–2012 годов), либо на обеих повышалась (как в цикле 2007–2008 годов).

Как полагают эксперты, повышение явки на выборах 2018 года, очевидно, связано с беспрецедентной по масштабу и интенсивности кампанией по привлечению избирателей на выборы (от массовых кампаний СМС-оповещения, рекламы в общественном транспорте и в торговых сетях до проведения одновременно с выборами локальных опросов и референдумов).

Несмотря на благоприятные данные по явке на президентские выборы, не теряет своей актуальности проблема проведения региональных и местных выборов в более удобные для избирателей и участников выборов даты, чем второе воскресенье сентября.

Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Любопытно также сравнить показатели явки по регионам на президентских выборах 2012 и 2018 годов, отмечают политэксперты. Повышение активности избирателей оказалось не повсеместным: оно проявилось в 54 регионах из 83, существовавших в 2012 году. Снижение наблюдалось в первую очередь в ряде регионов с традиционно высокой или сверхвысокой явкой — в республиках Башкортостан Татарстан , Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, а также в Белгородской, Воронежской, Саратовской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком АО.

Наиболее сильное снижение (на 11,8% — по сравнению с прошлыми выборами) произошло в Мордовии. Также весьма заметно снижение активности зафиксировано в республике Коми (на 9,7%), вероятно связанное с «делом Гайзера», считают эксперты. Лидером по повышению явки (18,7%) оказалась Кабардино-Балкарская Республика . Рост более чем на 10% отмечен также в Пермском и Ставропольском краях, в Брянской, Владимирской и Магаданской областях. В Москве Санкт-Петербурге прирост явки (1,6%) оказался меньше среднероссийского, несмотря на большие старания городских властей. Вероятно, свою роль сыграла кампания бойкота, организованная несистемной оппозицией.

Традиционно в ряде регионов с относительно большой долей сельского населения был отмечен высокий уровень выездного голосования. При этом на президентских выборах данный уровень обычно выше, чем на думских. Это обычно объясняют тем, что избирательные участки включают несколько населенных пунктов, и избиратели отдаленных населенных пунктов из-за отсутствия транспортного сообщения не могут самостоятельно добраться до места голосования.

Специалисты отмечают, что уровень выездного голосования в целом по стране снизился до 6,5% (от числа избирателей, принявших участие в выборах), по сравнению с 8,2% в 2012 году. Важно, что уменьшился этот показатель и у регионов — лидеров выездного голосования. В 2012 году наиболее активны были Тамбовская (19,8%), Тульская (18,0%), Воронежская (16,4%), Волгоградская (15,1%), Псковская (15,1%), Ивановская (14,9%), Орловская (13,8%) и Пензенская (13,7%) области, Ставропольский (15,4%) и Краснодарский (13,7%) края, то есть в 10 регионах уровень выездного голосования превышал 13,5%. В этот раз самый высокий уровень (13,3%) наблюдался в Пензенской области

Новый порядок голосования по месту нахождения — голосование на основании предварительно поданного заявления взамен голосования по открепительным удостоверениям — был опробован на региональных выборах 10 сентября 2017 года. На федеральных выборах он в данной кампании применялся впервые.

По мнению специалистов, основные результаты кандидатов представляют исключительный интерес для истории президентских выборов в России. Уникальный результат. Впервые победитель получил столь высокий результат — прежний рекорд был 71,3% в 2004 году. И по абсолютному числу голосов результат Владимира Путина (56,4 млн) превзошел рекорд Дмитрия Медведева 2008 года (тогда было 52,5 млн). Впервые победитель получил более половины от списочного числа избирателей (51,8%). Также впервые столь низкий результат получил главный соперник победителя — ранее самым низким был результат Николая Харитонова в 2004 году (13,7%). Соответственно рекордным стал и разрыв между кандидатами, занявшими первое и второе места — 64,9% (в 2004 году было 57,6%).

Эксперты подчеркивают, что по сравнению с 2012 годом амплитуда колебаний уровня поддержки Путина по регионам существенно снизилась: если в 2012 году поддержка варьировалась от 46,95% до 99,76%, то на этот раз наблюдались вариации от 64,38% до 93,38%.