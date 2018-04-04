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Исследование центра «Портон-Даун» по делу Скрипаля доказывает, что яд мог быть изготовлен где угодно
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Исследование центра «Портон-Даун» по делу Скрипаля доказывает, что яд мог быть изготовлен где угодно 

RT на русском 1 час назад
Специалисты британского исследовательского центра «Портон-Даун» не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По мнению экс-сотрудника британской службы разведки MI5 Энни Машон, результаты анализа доказывают, что яд мог быть разработан где угодно. Также она заявила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон поторопился с обвинениями в адрес России. Необходимо дождаться, когда следователи соберут всю цепь доказательств. В полиции предполагают, что на это могут уйти недели, если не месяцы.
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