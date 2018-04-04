Погорел на беспределе

В конце марта 65-летний вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима за вымогательство. Судья «скостил» ему всего по месяцу за каждый из эпизодов: изначально обвинитель просил для Шакро 10 лет колонии. Следствие считает Калашова лидером преступного мира России . Однако на фоне этого резонансного дела, в котором оказались замешаны большие деньги и высокопоставленные силовики, на второй план ушла история о том, как именно Шакро Молодой стал вором номер один. Его биографию «Лента.ру» изучила вместе с порталом о криминальном мире страны «Прайм Крайм».

Захарий Калашов появился на свет 20 марта 1953 года в Тбилиси , в езидской семье. Езиды — малочисленный народ, исповедующий религию на основе зороастризма, сочетающую элементы христианства, иудаизма и ислама. Езиды говорят на курдском языке и живут главным образом в северной части Ирака . В СССР езиды занимали довольно низкое социальное положение, однако в кругу соплеменников Шакро с рождения был человеком далеко не последним.

Калашов происходит из рода пиров — не самого высокого, но и не низкого. Любопытно, что среди езидов Шакро по происхождению занимает более привилегированное положение, чем знаменитый патриарх преступного мира, вор в законе Аслан Усоян (Дед Хасан). Недаром же отца Калашова звали Князем — абы кого так не назовут…

Еще в молодые годы Шакро понял, что его принадлежность к езидам открывает ему большие возможности на криминальном поприще, где прославились многие его соплеменники, включая Деда Хасана. Молодой преступник быстро пустил в ход свои криминальные таланты — и уже в 17 лет получил первый срок: суд Тбилиси приговорил Шакро к трем годам лишения свободы за кражу. В том же году, уже в колонии, его короновали воры в законе Айваз Мирзоев (Чипи) и Джемал Микеладзе (Арсен).

В 70-х и 80-х Шакро получил еще четыре срока за кражи. Поскитавшись по грузинским колониям, Шакро в итоге оказался в тюрьме Новочеркасска Ростовская область ), откуда началась его всесоюзная известность. К началу горбачевской перестройки Шакро был судим уже пять раз на общий срок около 15 лет.

Лихие 90-х Калашов встретил уже в Москве , однако, несмотря на внушительный криминальный «багаж», Шакро, по словам вора в законе Рудольфа Оганова (Рудик), был в столице всего лишь «одним из многих». Тем не менее, в течение нескольких лет все главные оппоненты Калашова ушли в мир иной — причем не по своей воле. 36-летнего вора в законе Мириана Мамедова (Мирон) застрелили в Котельническом переулке в начале 1996 года. Три года спустя в кафе «Мир» на 51-м километре МКАД от пуль киллеров пал 52-летний Рудик…

Со смертью каждого из них влияние Шакро только крепло — однако он сам также становился мишенью. К примеру, в июне 1994 года машину Калашова обстреляли из автомата на Рублевском шоссе. Криминальный авторитет тогда был тяжело ранен в грудь и руку. Понимая, что жизнь его постоянно висит на волоске, Шакро в 1999 году принимает решение перебраться за границу — и едет в Испанию . К тому времени он уже успел поучаствовать в «алюминиевых войнах» (теневом противостоянии за Красноярский и Братский алюминиевые заводы) и других громких событиях эпохи «первоначального накопления капитала».

В начале 2000-х Шакро стал одним из первых воров в законе, начавших осваивать дальнее зарубежье, занимаясь не всегда правильным, по воровским понятиям, ремеслом. Калашов и его окружение перестали гнушаться коммерции, а затем начали зарабатывать всем, чем принято у заграничных мафиози. Во многом благодаря Шакро вкупе с Дедом Хасаном в криминальном мире вошла в обиход поговорка: «Где езид — там транзит».

По данным испанских правоохранительных органов, на Пиренейском полуострове Шакро руководил ОПГ «Клан одиннадцати», был одним из лидеров русско-грузинской мафии на курортном побережье Коста-дель-Соль и поддерживал связи с ОПГ в России и других странах СНГ. Испанская полиция подозревала Калашова в причастности к тяжким преступлениям, в том числе к контрабанде нефти, вымогательству, похищениям людей, убийствам, а также организации преступных сообществ в России и на средиземноморском побережье Испании. По размаху своей деятельности и капитализации Шакро сумел выйти на уровень мировой преступности, что не ускользнуло от европейской Фемиды. Впрочем, он был готов к этому.

В 2005 году Калашов покинул Испанию и скрывался в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где его задержали в 2006 году и экстрадировали в Испанию. Калашова признали виновным в отмывании незаконно полученных средств и создании ОПГ. Приговор — семь с половиной лет лишения свободы и штраф в 20 миллионов евро.

Но беда не приходит одна. Пока Шакро отбывал срок а Испании, в родной Грузии начались гонения на воров в законе — одна лишь принадлежность к элите организованной преступности стала тяжким уголовным преступлением. Кроме того, грузинская Фемида признала Калашова виновным в похищении американского бизнесмена Алекса Крейна, одного из совладельцев московского казино «Кристалл». Предприниматель до сих пор числится пропавшим без вести, а его доля отошла Шакро. В итоге за былые «заслуги» грузинская Фемида приговорила Калашова к 18 годам тюрьмы.

29 октября 2014 года, выйдя из испанской тюрьмы, криминальный авторитет благодаря двойному гражданству сумел приехать в Россию. Впрочем, над ним «дамокловым мечом» висела угроза экстрадиции в Грузию и многолетнего заключения…

В начале 90-х Шакро активно помогал своему соплеменнику, Деду Хасану — и во многом благодаря Калашову последний в начале 2000-х стал патриархом преступного мира России. Однако агрессивная политика Хасана в конечном итоге привела к открытому противостоянию с грузинскими воровскими кланами. Лидерами последних считаются воры в законе Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и Тариэл Ониани (Таро). Жертвой этой войны в итоге стал и сам Дед Хасан: 16 января 2013 года он был убит снайпером на выходе из столичного ресторана «Старый Фаэтон». Затем последовали убийства других криминальных авторитетов.

Правда, сам Шакро в глазах преступного мира с воровской войной не ассоциировался, поскольку, оказавшись за границей, своевременно дистанцировался от босса всех боссов Хасана. При этом у самих участников тех событий была примерно одинаковая позиция: Шакро выйдет — он нас рассудит. Фактически все 1,5 года с убийства Хасана и до возвращения Шакро в Россию за ним негласно был зарезервирован воровской трон. Впрочем, понимали это не только бандиты, но и силовики.

В октябре 2014 года, едва самолет с Калашовым приземлился в России, авторитета буквально от трапа отвезли в здание МВД на Житной улице — и после беседы отпустили на все четыре стороны. О чем говорили с Шакро высокопоставленные полицейские — остается загадкой. Вероятнее всего, вор в законе согласился на взаимодействие с силовиками, которым куда проще контролировать преступный мир через «единое окно», чем разбираться с многочисленными мини-боссами. В пользу этого говорит простой факт: Калашова Грузии так и не выдали.

Ко всему прочему, оказавшись в Москве, новоявленный король преступного мира получил все и сразу — то, о чем в испанской тюрьме мог только мечтать. О положении Шакро можно судить хотя бы по названию заведения, в котором расположился его «головный офис». Если Дед Хасан скромно «ютился» в ресторане «Старый Фаэтон» на Большой Никитской, то Шакро занял историческое здание Golden Palace — некогда знаменитого казино, а ныне развлекательного центра на 3-й улице Ямского поля.

Любопытно, что на последнем процессе следователи (а позже и судья) заявили о том, что Шакро, вернувшись в Россию, стал лидером ее преступного мира. По факту же получается, что занять преступный трон он смог, получив карт-бланш от Житной…

Казалось бы, Шакро в этой ситуации оставалось просто почивать на лаврах и периодически выступать в роли рефери в воровских разборках. Однако на практике все сложилось иначе. По данным следствия, в феврале 2015 года Калашов поручил своему охраннику Батыру Бекмурадову (Бек) и ближайшему соратнику, криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) создать преступные группы для вымогательства денег и имущества у бизнесменов. На деньги Шакро его подручные купили ЧОПы «Защитник» и «Заслон», чтобы получить легальную возможность обзавестись оружием. Обе охранные компании сформировали из представителей преступного мира, бывших спортсменов и людей с опытом боевых действий.

В конце того же 2015 года бойцы Шакро показали себя во всей красе, устроив перестрелку у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Бандиты вымогали восемь миллионов рублей у хозяйки заведения Жанны Ким; она, по их версии, задолжала деньги знакомой Шакро, дизайнеру Фатиме Мисиковой. На переговоры с Ким в роковой день отправился Итальянец с охранниками. Между ними, адвокатом Ким Буданцевым (офицером КГБ в отставке) и его товарищами возник конфликт, закончившийся перестрелкой. Двое были убиты, семеро ранены.

Эта перестрелка запустила цепь событий, которая окончательно не раскрутилась до сих пор. Трех полицейских, оказавшихся на месте стрельбы, осудили за халатность. Трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России (СКР) до сих пор судят по обвинению в получении взятки от Шакро за освобождение Итальянца, оказавшегося в СИЗО после стрельбы на Рочдельской. 11 фигурантов «дела Калашова» получили сроки от семи до девяти лет в колонии строгого режима.

Процесс над Калашовым закончен — но от него до сих пор осталось какое-то послевкусие глупости. Как же так, король преступного мира — и попался на вымогательстве у рестораторши, причем сумма-то совсем невелика, учитывая масштаб и влияние Шакро. Больше того: могущественный вор в законе попал в этот крутой переплет из-за женщины! Но подвело Шакро вовсе не это. Дело в том, что по своему менталитету Калашов остался простым вымогателем, привыкшим к морально устаревшим методами лихих 90-х.

Пока авторитет отсутствовал в России, правила игры для криминального мира в стране кардинально изменились. Даже при том, что силовики, по всей видимости, заключили с Шакро негласный договор, перестрелка с трупами в пяти минутах ходьбы от Дома Правительства выглядела явным перебором. Ко всему прочему, Калашов оказался фигурантом громкого антикоррупционного дела в отношении генералов СКР, которых обвинили в помощи Итальянцу. А участие в этом деле ФСБ не давало Шакро шансов избежать тюрьмы.

Теперь Калашова ожидает весь карательный арсенал исправительной системы. Конечно, везде, где чтут воровской титул, Шакро не пропадет — если, конечно, попадет в такое место. Что касается воровского мира, дальнейшие процессы в нем будут развиваться стремительно и без участия уже бывшего криминального короля. Масштабный передел теперь уже некому предотвратить.