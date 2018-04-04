«Что случилось с хулиганом?»: Дима Билан решил устроить себе перезагрузку

Певец Дима Билан в последнее время часто жалуется на нехватку времени на полноценный отдых. После очередных напряженных дней артист решил устроить себе перезагрузку.

36-летний исполнитель в последнее время часто жаловался на свою усталость, чем немало беспокоил своих поклонников. Недавно они были даже уверены, что Билан болен. Факт болезни певец отрицал, а вот в хронической усталости сознался. И неудивительно: Билан с завидной регулярностью выпускает хиты, участвует в съемках и концертах.

И вот, кажется, силы опять покинули исполнителя. В своем Инстаграме Дима написал: «Небольшая перезагрузка, чтобы вернуться к вам с новыми силами! Не теряйте!». Судя по всему, певец ненадолго перестанет появляться в социальных сетях, а может быть даже отправится куда-то в отпуск. В любом случае фанаты посоветовали ему как следует отдохнуть и выспаться. «Димочка, надо себя беречь» «Постарайтесь выспаться..» «Дима, восстановительного отдыха и релакса души и тела» «Что случилось с хулиганом? Почему грустный?»

Поклонники давно беспокоятся за Дмитрия. По их мнению, ему надо жить, радоваться и семью завести, а он все грустит и жалуется на усталость, не снижая при этом нагрузки. Вот и во время съемок клипа на песню «Девочка, не плачь» Билан признался, что у него было очень тяжелое настроение. Настолько, что ему пришлось благодарить команду, которая смогла выдержать это.