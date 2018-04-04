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Кресты и колокола восстанавливаемого храма в Богородске освятят 4 апреля
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Кресты и колокола восстанавливаемого храма в Богородске освятят 4 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Нижегородской митрополии, освящение проведет митрополит Георгий.
Построенный в 1816 году каменный храм имел три престола: главный, холодный — Успения Божией Матери, правый — иконы Богоматери «Всех скорбящих радость», левый — Иоанна Воина. Церковь была предназначена для прихожан из окрестных сел: Антеньево, Березовка, Выболово, Высоково и Демидово.
Во времена советской власти церковь оказалась единственной в Богородске, которую не разрушили, при этом она использовалась как хлебозавод
12 ноября 2012 года здание церкви было передано в собственность Нижегородской епархии. Год спустя были начаты работы по демонтажу всех пристроек, которые возвели для нужд хлебозавода. В настоящее время проведен комплекс работ по восстановлению здания храма.
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