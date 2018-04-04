Кресты и колокола восстанавливаемого храма в Богородске освятят 4 апреля

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Нижегородской митрополии, освящение проведет митрополит Георгий.

Построенный в 1816 году каменный храм имел три престола: главный, холодный — Успения Божией Матери, правый — иконы Богоматери «Всех скорбящих радость», левый — Иоанна Воина. Церковь была предназначена для прихожан из окрестных сел: Антеньево, Березовка, Выболово, Высоково и Демидово.

Во времена советской власти церковь оказалась единственной в Богородске , которую не разрушили, при этом она использовалась как хлебозавод

12 ноября 2012 года здание церкви было передано в собственность Нижегородской епархии. Год спустя были начаты работы по демонтажу всех пристроек, которые возвели для нужд хлебозавода. В настоящее время проведен комплекс работ по восстановлению здания храма.