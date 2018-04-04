15 самых нелепых законов мира, которые вас удивят

Если вы собираетесь отправиться в ту или иную страну, советуем для начала ознакомиться с местными законами. И в случае возникновения каких-либо спорных моментов, вы сможете грамотно отреагировать и избежать проблем с органами власти. Ведь, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

В этом городе не разрешено купать более двух младенцев в одной купели. И, кажется, мы понимаем, почему.

Кроме того, местные власти запрещают отлавливать и облизывать лягушек. Это связано с тем, что кожа некоторых видов лягушек содержит галлюциногены, поэтому подростки нашли, как использовать данный факт в своих интересах. Было бы любопытно посмотреть на людей, которым вообще пришло в голову впервые попробовать это сделать.

Флорида, США Во всех зданиях этого города входные двери открываются исключительно наружу. Такой закон приняли для того, чтобы в случае возникновения пожара людям было легче спастись.

Также в этом городе запрещается домохозяйкам разбивать больше трех тарелок (или четырех кружек) в день. Возможно, это связано с дефицитом кухонной посуды?

Кливленд, США Женщинам этого городка ни в коем случае нельзя примерять лакированную обувь. Оказывается, в таких туфельках может отражаться нижнее белье, и многие мужчины могут этим воспользоваться. К слову, мы всей редакцией задумались о том, что нам ни за что не пришло бы в голову разглядывать то, что отражается в лакированной обуви собеседника.

Миннесота, США В этом штате ни в коем случае нельзя сушить на одной веревке предметы женского и мужского гардероба. Кроме того, местным жителям не разрешается спать нагишом. Возникает вопрос: а как власти, собственно, проверяют выполнение этого закона?

Весьма удивительный закон действует на территории этой страны. Оказывается, владельцам свиней ни в коем случае нельзя давать животным кличку «Наполеон», иначе им могут грозить серьезные проблемы. Видимо, было много желающих, или к чему вообще придумали подобное правило?

На территории страны действует закон, гласящий, что дамы, которых зовут Мария, не могут заниматься сексом за вознаграждение. Да и вообще проституция здесь не в чести.

Кстати, еще один закон запрещает появляться мужчинам на пляжах в Палермо в обнаженном виде. Зато женщинам — пожалуйста. Им и слова никто против не скажет.

Весьма необычное предписание запрещает членам парламента входить в Палату общин в доспехах. Интересно, а сохранились ли там вообще у кого-то еще доспехи?

Также не повезло тем влюбленным, которых занесло на железнодорожные вокзалы в Великобритании. Оказывается, в этой стране (так же, как и во Франции) существует закон, запрещающий целоваться из-за задержки с отправлением поездов. Для таких проявлений чувств есть специально отведенные места, где вы не будете никому мешать.

Нельзя фотографировать людей и животных. Если вы все же каким-то образом случайно нарушили этот закон (скажем, старались сделать красивый снимок пляжа, а вместо этого сфотографировали мусульманскую женщину), то необходимо тут же избавиться от кадра. Иначе оскорбленная дама может заявить в полицию — и вам предъявят вторжение в частную жизнь с последующим арестом.

Если вы приехали в эту страну в священный праздник Рамадан, то вам не разрешается употреблять воду и еду в общественных местах. Во-первых, это неуважение к местным традициям, а во-вторых, лучше есть в каких-нибудь специально отведенных для этого местах.

Если вы попали в Шарджу, то подумайте несколько раз, прежде чем выходить в фривольной одежде на улицу. Дело в том, что к нарядам (не только местных жителей, но и туристов) здесь относятся особенно строго, и если полицейскому не понравится что-то, он может заставить вас переодеться. В случае отказа вам грозит арест и весьма внушительный штраф.

Женщинам запрещается носить нижнее белье. В случае нарушения специальные люди имеют право заставить снять его или лично сорвать его с дамы и разорвать на мелкие кусочки. Вот интересно, почему местных мужчин не коснулся подобный запрет?

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