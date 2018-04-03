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Лучшее за день. 3 апреля
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Лучшее за день. 3 апреля 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Чем президенту РАН не понравилось ЕГЭ, как астрономы смогли увидеть звезду на расстоянии 9 миллиардов световых лет от Земли, а биологи — найти у ящерицы четвертый глаз, и зачем паук перед полетом проверяет погоду? Ответы на все эти вопросы вы найдете, прочитав наш ночной дайджест лучших материалов дня.
Президент РАН сегодня неоднозначно высказался по поводу ЕГЭ.
Астрономы случайно обнаружили самую далекую наблюдаемую звезду во Вселенной.
На пресс-конференции ФАНО и РАН представили наконец-то окончательную версию оценки деятельности научных организаций. В нашем репортаже можно прочитать, как это происходило.
Списки всех прошедших оценку организаций по категориям мы тоже опубликовали: 142 в первой, 205 во второй и 107 в третьей.
Впервые у позвоночных — точнее, у древней вымершей ящерицы — нашли четвертый глаз. Третий-то глаз для некоторых животных — обычное дело.
Прежде чем начать полет на специально сплетенном парусе, паук-воздухоплаватель (да, такие бывают!) проверяет погоду.
Закон Мура уже не догма: например, производительность графических процессоров уже его обгоняет.
Физики предложили теоретическую реализацию звукового компьютера.
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