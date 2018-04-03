Ещё
МО поднялось на пятую строчку рейтинга по капремонту многоквартирных домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МО поднялось на пятую строчку рейтинга по капремонту многоквартирных домов 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Первое место в рейтинге у Белгородской области, на втором месте расположилась Липецкая область, на третьей строчке — Республика Татарстан.
Московская область поднялась с 37 на 5 место в рейтинге регионов по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на зампреда правительства региона Дмитрия Пестова. Рейтинг опубликовал Общероссийский народный фронт.
Подмосковье занимает второе место в стране по показателю эффективности расходования средств, отмечается в сообщении.
Дмитрий Пестов назвал организацию эффективного общественного контроля одним из важнейших факторов, который позволил повысить качество мероприятий по капитальному ремонту домов.
"Сегодня приемка работ по капремонту в регионе невозможна без подписи под актом представителя от жителей, как правило", — это председатель Совета многоквартирного дома", — пояснил он.
Рейтинг сформирован на основании четырех основных показателей: уровень реализации 30-летних программ, эффективность использования средств за 2017 год, собираемость взносов за 2017 год и выполнение планов работ за 2017 год.
РИА Новости: последние новости
Госдума приняла проект об отправке призывникам повестки заказным письмом Экс-мэра Нальчика назначили вице-премьером КБР ЕК предложит странам ЕС стандарты защиты внутренних документов от подделки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений331
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube14
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»149
Открыта новая форма аномальной материи3
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты128
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение