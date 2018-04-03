МО поднялось на пятую строчку рейтинга по капремонту многоквартирных домов

Московская область поднялась с 37 на 5 место в рейтинге регионов по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на зампреда правительства региона Дмитрия Пестова. Рейтинг опубликовал Общероссийский народный фронт.

Подмосковье занимает второе место в стране по показателю эффективности расходования средств, отмечается в сообщении.

Дмитрий Пестов назвал организацию эффективного общественного контроля одним из важнейших факторов, который позволил повысить качество мероприятий по капитальному ремонту домов.

"Сегодня приемка работ по капремонту в регионе невозможна без подписи под актом представителя от жителей, как правило", — это председатель Совета многоквартирного дома", — пояснил он.

Рейтинг сформирован на основании четырех основных показателей: уровень реализации 30-летних программ, эффективность использования средств за 2017 год, собираемость взносов за 2017 год и выполнение планов работ за 2017 год.