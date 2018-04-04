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Эксперт: блоировка СМИ в соцсетях — этап в общей глобальной конфронтации
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Эксперт: блоировка СМИ в соцсетях — этап в общей глобальной конфронтации 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Политолог Вардан Багдасарян назвал причины блокировки аккаунтов российских СМИ в западных соцсетях, передает ФАН.
"Это блокировка по национальному, я бы даже сказал, цивилизационному признаку, она встраивается в этапы блокады по отношению к России — и экономической, и технологической, и в попытке изгнания наших спортсменов, а теперь наших СМИ.
Это один из этапов в общей глобальной конфронтации. Но попытка выдавливать и запрещать информацию по историческому опыту показывает, что запрещающая сторона оказывается в проигрыше, потому что запретный плод сладок.
Если они что-то запрещают — значит, чувствуют свою слабость против этой точки зрения. Значит, надо подождать, пока эта слабая позиция будет заменена позицией альтернативной", — резюмировал политолог.
Ранее сообщалось о блокировке ФАН со стороны Facebook и Instagram.
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