Эксперт: блоировка СМИ в соцсетях — этап в общей глобальной конфронтации

Политолог Вардан Багдасарян назвал причины блокировки аккаунтов российских СМИ в западных соцсетях, передает ФАН.

"Это блокировка по национальному, я бы даже сказал, цивилизационному признаку, она встраивается в этапы блокады по отношению к России — и экономической, и технологической, и в попытке изгнания наших спортсменов, а теперь наших СМИ.

Это один из этапов в общей глобальной конфронтации. Но попытка выдавливать и запрещать информацию по историческому опыту показывает, что запрещающая сторона оказывается в проигрыше, потому что запретный плод сладок.

Если они что-то запрещают — значит, чувствуют свою слабость против этой точки зрения. Значит, надо подождать, пока эта слабая позиция будет заменена позицией альтернативной", — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось о блокировке ФАН со стороны Facebook и Instagram.