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Коптевские бани в САО отпраздновали свое 60-летие со дня основания
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Коптевские бани в САО отпраздновали свое 60-летие со дня основания 

Префектура САО города Москвы 20 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В построенных в 1958 году Коптевских банях два года назад провели капитальную реновацию. Теперь весь банный комплекс полностью переформатирован для удобства посетителей. Коптевские бани в САО в этом году празднуют свой 60-летний юбилей.
Символично, что День рождения выпал именно на субботу, традиционно этот день банный. На праздник были приглашены все, о чем свидетельствуют публикации в социальных сетях. Пришло много горожан.
Гости оценили организацию праздника и были рады принять участие в мероприятиях — конкурсах, фото-сессиях, мастер-классах.
Консультации косметолога и визажиста были особенно актуальны с наступлением солнечных весенних дней.
По достоинству гости оценили и угощение от кухни Коптевских бань и самое главное — специальные ароматные пары. Огромные парные в мужском и женском разряде вместили всех желающих насладиться атмосферой традиционной русской бани. Но не только русская баня и пар, которым славятся бани, привлекают к Коптевским внимание любителей банного отдыха.
Купель размером с бассейн, хамам, повышение иммунитета в соляной комнате, процедуры в керамической парной и кедровой бочке, разные виды массажа и косметологические процедуры радуют всех желающих отдыхать с пользой для души и тела.
«В баню приходят разные, а уходят счастливые. Коптевские бани делают все, чтобы каждый гость получил то, зачем пришел — отличный сервис, легкий пар, хороший отдых и удовольствие от времени, проведенного в бане», — отметили в дирекции банного комплекса.
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