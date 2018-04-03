Коптевские бани в САО отпраздновали свое 60-летие со дня основания

В построенных в 1958 году Коптевских банях два года назад провели капитальную реновацию. Теперь весь банный комплекс полностью переформатирован для удобства посетителей. Коптевские бани в САО в этом году празднуют свой 60-летний юбилей.

Символично, что День рождения выпал именно на субботу, традиционно этот день банный. На праздник были приглашены все, о чем свидетельствуют публикации в социальных сетях. Пришло много горожан.

Гости оценили организацию праздника и были рады принять участие в мероприятиях — конкурсах, фото-сессиях, мастер-классах.

Консультации косметолога и визажиста были особенно актуальны с наступлением солнечных весенних дней.

По достоинству гости оценили и угощение от кухни Коптевских бань и самое главное — специальные ароматные пары. Огромные парные в мужском и женском разряде вместили всех желающих насладиться атмосферой традиционной русской бани. Но не только русская баня и пар, которым славятся бани, привлекают к Коптевским внимание любителей банного отдыха.

Купель размером с бассейн, хамам, повышение иммунитета в соляной комнате, процедуры в керамической парной и кедровой бочке, разные виды массажа и косметологические процедуры радуют всех желающих отдыхать с пользой для души и тела.

«В баню приходят разные, а уходят счастливые. Коптевские бани делают все, чтобы каждый гость получил то, зачем пришел — отличный сервис, легкий пар, хороший отдых и удовольствие от времени, проведенного в бане», — отметили в дирекции банного комплекса.