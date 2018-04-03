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В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба
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В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба
Аргументы и Факты
1 час назад
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Аргументы и Факты
Комментарии
Стрельба произошла в штаб-квартире YouTube, расположенной в
городе Сан-Бруно
в американском штате Калифорния. Об этом сообщают работники интернет-сервиса в социальных сетях.
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