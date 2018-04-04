Захарова: Не удивлюсь, если завтра Мэй и соратники заявят, что их взломали русские хакеры

Не удивлюсь, если сейчас или завтра Т. Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили.

О чем я? О том, что только что Руководитель лаборатории Портон-Даун рассказал, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок», использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии . «Гендиректор исследовательской лаборатории Портон-Даун заявил „Скай Ньюз“, что ученые не смогли доказать, что нервно-паралитическое вещество „Новичок“, использованные для отравления Сергея и Юлии Скрипаль, происходило из России, а также установить страну его происхождения», — говорится в твите телеканала».

А ещё о том, что МИД Великобритании только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений.

И, конечно, о том, что лаборатория Портон-Дауна до сих пор отказывается подтвердить производили ли они вещество западной классификации «Новичок».

Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз. Расскажу завтра на брифинге о том, что в одном из… Завтра и дорасскажу. Уникальная история.