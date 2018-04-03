Разменная монета в достижении компромисса: что могло привести к аресту Магомедовых?

Благодаря делу Магомедова Дмитрий Медведев сохранит пост премьера — с таким тезисом накануне выступила «Новая Газета». Из этого вытекает — Магомедов мог стать разменной монетой в достижении компромисса между группами влияния в верхах.

Ответ на вопрос «за что», постепенно приобретает очертания. Слишком много накопилось: в Калининграде плохой песок под стадионом, темная история с миллиардами на реконструкцию Большого Театра, в Якутии жаловались на некую инвестиционную надбавку газовых тарифов и так далее. Список довольно длинный, но это все не главное: долгие годы Магомедовы спокойно вели бизнес, в основном работая на госзаказе.

Они, как выяснила «Новая Газета», до последних дней не чувствовали опасности. Зиявудин ходил на деловые встречи и на тренировки по боям без правил. Его, кстати, и взяли в спортивном костюме. Дело, скорее в том, что бизнесмены за эти годы разозлили своих оппонентов: они появились из ниоткуда. До того, как Дмитрий Медведев возглавил страну, Магомедовых никто не знал, и вдруг — лучшие госзаказы, крупные покупки, а самое важное — желание влиять на власть, на принятие ключевых решений. Естественно, в данной версии, за спиной вице-премьера Дворковича.

На это указывают кампании в СМИ, за которыми могли стоять Магомедовы, и в которых именно их, а не самого Дворковича, винили. Одно дело, когда конфликтуют «Роснефть» «Транснефть» : их руководители другого полета. Иное дело, когда в игру вмешиваются такие персонажи, как Магомедовы. Претензии копились долго.

К оппонентам Магомедовых «Новая Газета» относит главу «Транснефти» Токарева, Игоря Сечина , Ротенберга и первого вице-премьера Шувалова. На этом список «заклятых друзей» не исчерпывается. Возможно, катализатором стала продажа доли «Суммы» в Новороссийском порту ФАС уже одобрила сделку, а сейчас СМИ сообщают, что за блокпакет бизнесмены попросили у «Транснефти» слишком большую сумму и якобы даже согласовали ее. Если так и было, то сделка могла стать вершиной карьеры Магомедовых. Правда, ее завершения лучше ждать в Майями. Их оппоненты не могли этого не понимать, и самолет не улетел.