Красота холодного Байкала: 30 новых невероятных фото Кристины Макеевой

Москвичка Кристина Макеева уже не раз радовала наших читателей своими фееричными пейзажными фотографиями. Сегодня мы приготовили для вас еще одну порцию визуальной радости — новые фотографии Кристины, которые она сделала, гуляя по замерзшему Байкалу.

Кристина — талантливый фотограф, глядя на ее потрясающие снимки, поневоле чувствуешь морозную свежесть тех удивительных мест, в которых она побывала.

Источник: Bored Panda

Священное озеро Байкал — гордость России , самое глубокое и чистое в мире. Лед тут хрустально-чистый, как кристалл: видно все на сорок метров вниз, до самого дна — зеленые камни, рыбок.

Зимой Байкал еще красивее, чем летом, но температура воздуха редко поднимается выше минус 20 градусов.

Толщина байкальского льда достигает полутора-двух метров, но он настолько прозрачный, что это совершенно не ощущается — только в местах, покрытых трещинами, можно понять глубину, на которую промерзло озеро.

Озеро находится в зоне сейсмической активности, за год тут происходит до нескольких сотен землетрясений. Хотя они настолько незначительные, что зафиксировать их можно только с помощью высокочувствительного оборудования.

Лед на Байкале зимой настолько крепкий, что там, где его толщина достигает 50 сантиметров, способен выдерживать автомобили весом до 15 тонн.

Горизонтальные трещины пронзают лед на всю его толщину. Благодаря им животные и растения, живущие в озере, получают кислород.