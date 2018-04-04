Ещё
В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что блокировка Facebook и Instagram аккаунтов российских СМИ является показателем хорошей работы, передает ФАН.
"Это мы их (Facebook) должны забанить. Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений. У нас есть наши социальные сети, я считаю, что надо работать в наших соцсетях.
Тем более мы уже прекрасно понимаем и знаем, что Facebook откровенно следит за своими пользователями. Вообще у меня нет страницы в Facebook, я никогда с ним дел не имел и не особо страдаю", — заявил Цеков.
Газета.Ru: последние новости
Эксперт: блоировка СМИ в соцсетях - этап в общей глобальной конфронтации Посольство России: почти 160 стран хотят доказательств Лондона по делу Скрипаля Туристическая полиция появится в принимающих чемпионат мира городах
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений328
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube14
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»149
Открыта новая форма аномальной материи2
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты125
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение