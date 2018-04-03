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Волгоградцы похвастались «качественным» ремонтом провала на улице Ватутина
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Волгоградцы похвастались «качественным» ремонтом провала на улице Ватутина 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители Краснооктябрьского района Волгограда сообщили сегодня о том, что коммунальные службы провели ремонт провала на остановке по улице Ватутина. По словам горожан, увидев результат работы коммунальщиков, они поначалу даже растерялись — радоваться такому ремонту или горевать над ним.
— Сегодня мы наконец-то увидели, что нашим провалом на остановке кто-то заинтересовался, — рассказали V1.ru волгоградцы. — Когда еще только подходили к месту, заметили красный пластмассовый блок. Он, правда, почему-то лежал на боку. Подумали, было, что яму заделали. Ну мало — упал блок, с кем не бывает. Но не тут-то было. Подошли поближе и увидели, что дырку в асфальте с одной стороны попросту забросали кирпичами. Сверху лежало деревянное ограждение, а рядом этот пластиковый блок. Отремонтировали, называется.
О том, что на проезжей части у остановки о улице Ватутина провалился асфальт, V1.ru писал 27 марта. С того момента прошла ровно неделя.
— Хотелось бы передать привет работникам, которые спасли нас от падения в этот провал, — говорят горожане. — Теперь мы провалимся. Лишь бы ноги не переломать.
Этот провал, к слову, не единственная ловушка, которая поселилась в Волгограде. Подобная западня подстерегает горожан на улице Дегтярева.
V1.ru напоминает, что, передвигаясь по городу, надо внимательнее смотреть под ноги.
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