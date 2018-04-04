В центре Волгограда полмесяца не могут заделать дыру после ремонта провала

На медлительность «Концессии теплоснабжения», оставившей незаделанную дыру в асфальте улицы Советской, жалуются ветераны Великой отечественной войны из Центрального района Волгограда . Наваленный посреди дороги щебень разлетается из под колес проезжающих машин, представляя реальную опасность жизни и здоровью заслуженных волгоградцев.

— Только вчера, прогуливавшийся по тротуару ветеран Великой отечественной войны получил жестокий удар в голову вылетевшим из под чьего-то колеса камнем, — рассказали V1.ru жители соседних домов по улице 7-й Гвардейской, — Удар смягчила шапка на голове мужчины, поэтому он чудом смог избежать травмы. Но, ведь по этому тротуару ходят не только привыкшие к тяготам и лишениям ветераны. Здесь ходят простые люди, женщины и дети. Наконец по этому тротуару бегают юные спортсмены — олимпийское будущее нашей страны из школы олимпийского резерва. И это будущее также под угрозой из-за летящей щебенки.

Возмущены и автомобилисты. Острые края оставленной коммунальщиками ямы, повреждают шины и подвеску автомобилей. Разлетающийся щебень не только наносит повреждения лакокрасочному покрытию, но и способен разбить лобовое стекло.

Глубокий провал посреди проезжей части улицы Советской образовался напротив здания училища олимпийского резерва еще 15 марта. Небольшая дыра в отремонтированном только в 2016 году асфальте моментально расширилась и уже к вечеру грозила серьезными неприятностями водителям и пешеходам.

— Талые воды размыли грунт — из-за этого была повреждена тепловая камера, — обьясняли в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». — В ближайшие дни наши сотрудники начнут менять железобетонные конструкции тепловой камеры.

Учитывая стремительно приближавшиеся выборы президента России, техника и специалисты появились на месте провала уже на следующий день. Перекрыв Советскую, сотрудники концессии вскрыли асфальт, восстановили размытую камеру и засыпали яму толстым слоем песка и щебня. Последним, в ночь перед выборами президента, ими был оперативно закрыт, случайно оставшийся открытым после ремонта люк давно замусоренной и забытой ливневой канализации. Больше, с 16 марта и по настоящее время, никаких работ на этом участке Советской, сотрудники концессии не проводили.

В «Концессии теплоснабжения», в свою очередь, сообщили V1.ru что помнят о незаделанном асфальте на Советской, но предлагают волгоградцам еще немного подождать весны.

— Ориентировочный срок восстановления асфальта на месте ремонта составляет две-три недели, таким образом ремонт планируется в середине апреля, — сообщили V1.ru в пресс-службе концессии, — При этом дорожное покрытие будет ремонтироваться с учетом погодных условий — как только позволит погода. Приносим волгоградцам извинения за доставленные неудобства.