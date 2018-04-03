Владимир Путин утвердил прямые платежи за ЖКУ

Такое решение граждане могут принять на общем собрании собственников жилья. Поставщики коммунальных услуг смогут и сами отказаться от договора с посредниками и перейти на прямые расчеты с потребителем, если у управляющей компании есть задолженность перед РСО в размере более двух среднемесячных объемов.

Также глава государства подписал закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Документ дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях примечанием, согласно которому максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на литр крови». В настоящее время водитель считается в состоянии опьянения, если в его крови обнаружили концентрацию этилового спирта, превышающую 16 миллиграмм выдыхаемого воздуха, или наркотическое вещество.

Сама допустимая норма содержания алкоголя не меняется, но теперь для определения факта наличия алкогольного опьянения можно не только «дуть в трубочку», но и сдавать кровь на анализ. Документ вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Еще один подписанный Владимиром Путиным закон вводит запрет на размещение коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ. На социальную рекламу и справочно-информационные сведения запрет не распространяется. Ранее этот закон предусматривал полный запрет на рекламу на платежках и был отклонен Советом Федерации . 28 марта сенаторы одобрили его в редакции согласительной комиссии — с исключением для некоммерческих объявлений. Документ вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.