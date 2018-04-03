МакSим оказалась в одной постели с бывшим мужем

МакSим представила долгожданную работу «Дура». Поклонники певицы с нетерпением ждали эту видеоработу, потому что в ней снялся экс-супруг МакSим и отец ее старшей дочери Алексей Луговцов. Пара развелась в 2011 году. Тогда певица предпочитала никак не комментировать их разрыв, но намекнула, что расстались они не на доброй ноте. Но сейчас же экс-супругам не только удалось наладить отношения, но и даже сыграть чувства в клипе. По сюжету герои — семейная пара с дочкой, роль которой сыграла Саша, общая дочь МакSим и Алексея. Клип получился настолько трогательным и интимным, что у некоторых поклонников даже возникла мысль о воссоеденении пары.

Сама же МакSим пока не комментирует возможное возобновление отношений, но кто знает, что будет дальше. Ведь и такого поворота событий, согласись, мало, кто ожидал.

Смотри новый клип певицы прямо сейчас. Как тебе?

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Фото:Instagram