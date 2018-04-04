Братья Магомедовы хотят купить телевизоры и холодильники для «Лефортово»

Иван Мельников ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы «Мы решили проверить вещи, переданы ли они Магомедовым , в связи с тем, что ранее они прибыли без вещей и просили нас уведомить адвоката. Вещи были переданы. Из нового Зиявудин Магомедов попросил принести ручки и тетрадки, а также книги с более крупным шрифтом, так как освещение недостаточное, в том числе книгу Александра Хуруджи „Планы изменились“, потому что она как раз о вопросах, связанных с защитой общественного омбудсмена, о защите прав предпринимателей. Также он указал о том, что слушает радио, так как телевизора нет, в том числе Business FM. Конечно, переживает, когда по радио говорят, что он хотел куда-то улететь, скрыться и так далее, так как он говорил, что у него не было такого желания и со своей стороны он планировал ряд мероприятий, в том числе и провести плановую операцию, встречи, а также побывать на бою Хабиба Нурмагомедова . Будет следить за радионовостями. Также он после того, как узнал, что не во всех камерах СИЗО „Лефортово“ есть телевизоры и холодильники, сказал, что готов купить десять холодильников, десять телевизоров, и узнавал процедуру, как это можно сделать в качестве, так сказать, благотворительной помощи — передать в СИЗО через ФСИН».

Между тем появился первый комментарий ареста Магомедовых от бизнес-сообщества. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен , который в одной делегации вместе с президентом отправился в Турцию , сказал: «Когда людей арестовывают, это неприятно». «Я не знаю суть вопроса, но, когда людей сажают в тюрьму, мне не очень нравится», — отметил Авен в комментарии «Дождю».

Совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 30 марта, на следующий день их поместили под стражу. При этом суд отклонил предложенный адвокатами залог — по 2,5 млрд за каждого. СК подозревает Магомедовых в организации преступного сообщества, хищении и растрате на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Официальное обвинение им пока не предъявлено, они находятся в статусе подозреваемых.