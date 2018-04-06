Россия выигрывает информационную войну — на своей территории

Юлия Скрипаль , пострадавшая от отравления в Солсбери, сейчас выздоравливает, и перспектива ее выхода из больницы становится реальной. Тем временем информационная война между Россией и Британией продолжает разгораться.

На этой неделе 45-летняя Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии, ранее державшаяся тихо, дала несколько интервью российскому телевидению. Она хочет получить британскую визу, чтобы отправиться в Лондон и, если ее кузина будет хорошо себя чувствовать, вернуть ее «на родину». Ее стремление увидеть родственницу не вызывает сомнений, однако оно явно играет на руку России, требующей, чтобы ее дипломатам позволили увидеться с Юлией.

Ключевым элементом выступления Виктории в программе «60 минут» была запись ее телефонного разговора с Юлией, которая, по словам Виктории, позвонила ей вчера. Телезрители могли услышать, как Виктория с удивлением реагирует на звонок. Впрочем, скептиков не мог не удивить факт наличия у Виктории записи якобы неожиданного разговора. Как она объяснила Times , после некоего инцидента, произошедшего до отравления в Солсбери, она записывает все звонки. Возможно, конечно, и другое объяснение — что звонок был организован Москвой

В России многие усомнились в заявлении Юлии, опубликованном вчера полицией. «Русские так просто не говорят, особенно об „уважении к privacy'“, — заметила в „Твиттере“ Оксана Бойко с российского телеканала RT , финансируемого государством. — Слово „privacy“ даже не переводится на русский».

На своей территории Россия, без всякого сомнения, выигрывает информационную войну. Вчера социологическая служба «Левада» опубликовала опрос, который продемонстрировал, что 72% респондентов считают звучащие со стороны Запада обвинения в отравлении неоправданными. Популярностью пользуется теория о том, что Британия подстроила «провокацию», чтобы очернить Кремль. Как отмечает исследовательница-русистка Линн Эллен Патик (Lynn Ellen Patyk), слово «провокация» на Западе и в России означает разные вещи. Российская версия ближе по смыслу к террористическому акту, вину за который можно возложить на врага.

Комментарии читателей:

Ahmed Bayram «Слово „privacy“ даже не переводится на русский». Слово «privacy» для русских — старояз. Джордж Оруэлл был гением.

Gary Broad Оруэлл был социалистом — но социалистом старой школы, патриотом, который любил свою страну больше всего на свете. Жаль, что в 21-м веке социалисты не такие.

Orleigh Wragg В пиар-битве мы в невыгодном положении: наш собственный министр иностранных дел не славится приверженностью истине, зато известен склонностью к преувеличениям.

GRAHAM ZIMMERMANN Что могло остаться в стране, которая за последние сто лет убила свою императорскую семью, свою аристократию, свою интеллигенцию и вообще всех, кому хватало разума и отваги, чтобы протестовать?

Thecaveartist Мэй и Джонсону срочно пора действовать. Если придется «спалить» агента — доверие общества и союзников этого стоит. Русские выигрывают пиар-битву.

kenneth standing В России совсем не уважают ни жизнь, ни истину. Мы пытаемся взаимодействовать с законченными циниками.

Topper Больше всего в этом во всем тревожит то, с какой легкостью Россия выигрывает пропагандистскую войну. Послушайте, что говорят слушатели, звонящие на любое радио, где обсуждается эта тема, и вы поймете, что значительная часть нашего собственного населения готова поверить кому угодно, кроме нашего собственного правительства.

Gerry Британские медиа почти превратились в часть Машины Русской Пропаганды… В такие моменты мне кажется, что свободная пресса с ее безответственностью имеет некоторые очевидные недостатки!

Mark R Не понимаю, как люди могут верить очевидной русской дезинформации об очередном политическом убийстве. MH17 был сбит инопланетянами, Литвиненко отравился суши, Немтов (так в тексте, — прим. перев) случайно споткнулся и т. д., и т. п. Как будет по-русски «ха-ха-ха»?