В соцсетях показали маленький ад Владивостока

В популярном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» продемонстрировали, как выглядит «маленький ад Владивостока », сообщает PRIMPRESS.

Фотография появилась в паблике «VDK — город Владивосток». На снимке одна из дорог столицы Приморья заполнена автомобилями, не видно конца и края пробке. Подпись гласит, что именно так выглядит маленький ад города.

Почему именно маленький ад — таким вопросом задались подписчики группы. Кроме того, юзеры заметили, что фото сделано несколько лет назад, когда во Владивостоке дорожная ситуация была гораздо хуже.

«Когда моста не было, каждый вечер там был такой ад», — пишут пользователи.