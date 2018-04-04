В Самарской области предлагается ужесточить закон о тишине

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Думы 3 апреля. Поводом для этого стали жалобы в адрес Уполномоченного по правам человека, в которых жители Самарской области жалуются за злоупотребления лиц, нарушающих тишину, в ущерб другим, в том числе нуждающимся по состоянию здоровья или в силу возраста, в покое.

Согласно действующему законодательству нарушение тишины в домах и покоя граждан запрещено с 22:00 до 08:00, а летом — с 23:00. Шум в это время наказывается предупреждением или штрафом в размере 500-3000 рублей для граждан, 3000-8000 рублей для должностных лиц и 5000-15000 рублей для юридических лиц. В случае повторного нарушения суммы возрастают до 1000 5000, 5000-15000 и 10000-20000.

Новый закон о тишине предполагает запрет на проведение ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ в жилых многоквартирных домах с 13:00 до 15:00 каждый день, с 20:00 до 08:00 с понедельника по пятницу, с 20:00 до 10:00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни, за исключением, когда ремонтные работы проводят в домах, введенных в эксплуатацию менее 1,5 лет назад.

Также с 13:00 до 15:00 предлагается запретить включать на полную мощность телевизоры, радио, магнитофоны, громко разговаривать, кричать, петь, свистеть и т.п.

Действие нового закона не распространяется на новогоднюю ночь (с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января), на работу служб по вывозу мусора (с 13:00 до 15:00), правоохранительных структур и сотрудников МЧС , проведение государственных праздников.