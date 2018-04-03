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«Тсс, соседи!»: в Самарской области жителям хотят запретить шуметь дома днем
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«Тсс, соседи!»: в Самарской области жителям хотят запретить шуметь дома днем 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила ужесточить закон о тишине. Администрация омбудсмена предлагает запретить жителям региона шуметь дома днем, а именно — с 13:00 до 15:00. Поводом для этого стали жалобы граждан на шумное поведение соседей в дневное время, которое мешает отдыхать малышам, старикам, болеющим.
Также в закон хотят включить запрет на проведение ремонтных работ в жилых многоквартирных домах в определенные часы дня.
— Речь идет о следующих периодах: с 13:00 до 15:00 каждый день, с 20:00 до 8:00 с понедельника по пятницу, с 20:00 до 10:00 в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни. Исключение составят случаи, когда ремонтные работы проводят в домах в течение полутора лет со дня ввода здания в эксплуатацию, — уточняют авторы законопроекта.
При этом, по их мнению, действие закона не должно распространяться на новогоднюю ночь (с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января), на работу служб по вывозу мусора (с 13:00 до 15:00), правоохранительных структур и сотрудников МЧС, проведение государственных праздников.
Теперь законопроект должны рассмотреть в губернской думе. В администрации омбудсмена говорят, что подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах страны.
Сейчас региональный закон о тишине запрещает шуметь с 22:00 до 8:00, а с 1 июня по 31 августа — с 23:00 до 8:00. Для граждан штрафы составляет 500-3000 рублей, для должностных лиц — 3000-8000 рублей, для юридических лиц — 5000-15000 рублей. При повторных нарушения суммы возрастают.
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