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Тайная Вечеря: что нужно знать
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Тайная Вечеря: что нужно знать 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Тайная Вечеря — последний ужин Христа с апостолами перед предательством Иуды. Тогда Иисус впервые совершил Таинство Причащения.
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