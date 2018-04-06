Счетная палата предоставила МЭР материалы по проверке помощи малому бизнесу

Счетная палата направила в Министерство экономического развития материалы, которые связаны с проверкой предоставления господдержки малому и среднему бизнесу, сообщил RNS представитель Счетной палаты. Ранее в пресс-службе МЭР заявили, что ведомство не получало соответствующие документы.

«Счетная палата в установленном порядке после утверждения отчетов направляла в Министерство экономического развития все материалы. После правительственного часа Счетная палата дополнительно направила разъяснения в министерство еще 27 марта. Более того, все отчеты и заключения по указанной теме размещены в открытом доступе в бюллетене Счетной палаты. Министерство об этом также проинформировано», — сказал представитель Счетной палаты.

Ранее Госдума приняла постановление по итогам правительственного часа 7 февраля, на котором замглавы Счетной палаты Вера Чистова выступила с критикой министерства в области поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Эти замечания относятся к деятельности министерства до 2017 года», — сказал RNS представитель министерства экономического развития. «Счетная палата до сих пор не предоставила в Минэкономразвития подробное заключение об экспертно-аналитических мероприятиях в 2016 году, в ходе которых сделаны озвученные на заседании Госдумы выводы», — добавил он.

В начале февраля Чистова, выступая в Госдуме, обвинила Минэкономразвития в поддержке одних и тех же компаний. «К сожалению, мы вынуждены констатировать раз от раза, что в ходе наших мероприятий мы выявляем признаки возможно, мягко говоря, недобросовестного проявления предоставления соответствующей государственной поддержки», — сказала она.