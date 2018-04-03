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Медведев призвал Счетную палату в ближайшее время подготовить Бюджетный кодекс
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Медведев призвал Счетную палату в ближайшее время подготовить Бюджетный кодекс 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Приоритеты развития России, обозначенные президентом в ежегодном послании Федеральному собранию, должны быть учтены при подготовке новой редакции Бюджетного кодекса. Об этом сообщил «ТВ Центр» со ссылкой на заявление главы Счетной палаты Татьяны Голиковой на встрече с Дмитрием Медведевым.
По ее мнению, ключевым моментом является эффективность бюджета. Глава Счетной палаты отметила, что в подготовленном проекте редакции Бюджетного кодекса более 10 раз упоминается термин «эффективность», но нигде нет намека на то, как его измерить. Она предложила определить критерии, с помощью которых можно было бы оценивать этот показатель с тем, чтобы бюджетные ассигнования давали наибольшую отдачу. Глава правительства, в свою очередь, подчеркнул, что новый, усовершенствованный Бюджетный кодекс должен быть принят в ближайшее время.
"Бюджетный кодекс должен быть современным, должен отвечать сложившемуся уровню развития экономических связей, макроэкономическим представлениям и целому ряду институтов, которые работают в экономике. Поэтому эту работу, безусловно, правительству вместе с коллегами из Счётной палаты, с экспертным сообществом нужно будет в самое ближайшее время завершить и подготовить уже полноценный документ, который можно было бы рассматривать в Государственной Думе", — сказал премьер.
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