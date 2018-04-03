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Делегация из Греции посетит ПМЭФ-2018
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Делегация из Греции посетит ПМЭФ-2018 

RT на русском 1 час назад
Советник президента России Антон Кобяков встретился в Москве с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом, сообщает газета «Известия». Стороны, в частности, обсудили участие греческих предпринимателей в Петербургском международном экономическом форуме.
Как рассказал Веланис, в состав делегации войдут в том числе представители правительства республики на уровне министров и глав регионов.
Также был затронут вопрос взаимодействия деловых кругов двух стран и поддержки греческого бизнес-сектора в условиях экономического кризиса.
Кроме того, обсуждалась организация круглых столов в рамках взаимодействия между фондом «Росконгресс» и национальным выставочным агентством Греции TIF HELEXPO.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена главная тема форума.
ПМЭФ-2018 будет проходить с 24 по 26 мая.
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