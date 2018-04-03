Делегация из Греции посетит ПМЭФ-2018

Как рассказал Веланис, в состав делегации войдут в том числе представители правительства республики на уровне министров и глав регионов.

Также был затронут вопрос взаимодействия деловых кругов двух стран и поддержки греческого бизнес-сектора в условиях экономического кризиса.

Кроме того, обсуждалась организация круглых столов в рамках взаимодействия между фондом «Росконгресс» и национальным выставочным агентством Греции TIF HELEXPO.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена главная тема форума.

ПМЭФ-2018 будет проходить с 24 по 26 мая.