Делегация из Греции посетит ПМЭФ-2018 

Советник президента России Антон Кобяков встретился в Москве с советником премьер-министра Греции Димитриосом Веланисом, сообщает газета «Известия». Стороны, в частности, обсудили участие греческих предпринимателей в Петербургском международном экономическом форуме.
Как рассказал Веланис, в состав делегации войдут в том числе представители правительства республики на уровне министров и глав регионов.
Также был затронут вопрос взаимодействия деловых кругов двух стран и поддержки греческого бизнес-сектора в условиях экономического кризиса.
Кроме того, обсуждалась организация круглых столов в рамках взаимодействия между фондом «Росконгресс» и национальным выставочным агентством Греции TIF HELEXPO.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что объявлена главная тема форума.
ПМЭФ-2018 будет проходить с 24 по 26 мая.