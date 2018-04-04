Facebook удалил более 270 аккаунтов «Агентства интернет-исследований»

НЬЮ-ЙОРК , 4 апреля. / ТАСС /. Социальная сеть Facebook удалила более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся организацией «Агентство интернет-исследований», которую власти США обвинили в оказании влияния на президентские выборы в этой стране. Об этом сообщил во вторник глава соцсети Марк Цукерберг.

"Сегодня (во вторник — прим. ТАСС) мы предприняли важный шаг, направленный на защиту честных выборов по всему миру, удалив более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием «Агентство интернет-исследований» (АИИ)", — написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

По его словам, аккаунты были удалены «не из-за контента», распространяемого с их помощью, а потому что они «контролировались АИИ». «Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России , и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире», — утверждал Цукерберг.

Узбекистан и По версии главы соцсети, удаленные страницы и аккаунты «были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан Украина ». «В данном конкретном случае некоторые удаленные страницы принадлежали российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались АИИ», — написал Цукерберг, не уточнив, о каких СМИ идет речь.

В феврале этого года власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной кампании 2016 года. Среди обвиненных в сговоре против США — 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований». Как утверждается в обвинительном заключении, АИИ «начиная с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США». Помимо этого, спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании информационных операций, которые якобы проводились «Агентством интернет-исследований».