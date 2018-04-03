В Госдуму внесли новую версию проекта о противоправном контенте в соцсетях

Летом прошлого года Альшевских и Боярский вносили в ГД законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать данный проект закона и внести его заново.

"Проект отличается от того, что мы вносили летом. Мы учли обоснованную критику, учитывая, что мы не скрывали, что брали за основу вариант законопроекта наших немецких коллег, и в какой-то части он действительно оказался нежизнеспособен к российскому законодательству", — заявил Боярский.

По его словам, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. «Такое у нас в законе есть, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, и очень хорошо, что они эту часть законодательства исполняют», — отметил Боярский.

"Мы хотим наделить контролирующие органы правом в принудительном порядке обращаться через Роскомнадзор к владельцам площадок с официальными требованиями удалить недостоверные общественно значимые сведения, которые негативно влияют на информационную обстановку и в целом дискредитируют ситуацию в стране", — заявил Боярский.

По его словам, также предлагается предоставить право «неравнодушным гражданам» жаловаться на неправомерный контент в соцсетях. «Таким образом мы расширяем поле контроля за чистотой информации… Не хватает рук и глаз, чтобы отсеивать информацию о торговле наркотиками и живодерский контент», — подчеркнул Боярский.

Он заявил, что в обновленном проекте закона отсутствуют понятия «недостоверной информации», «информации, порочащей честь и достоинство другого лица». «В новой версии закона есть норма о том, чтобы граждане могли жаловаться уже на запрещенную законом информацию, а контролирующий орган мог вмешиваться в такие случаи распространения недостоверной информации», — пояснил Боярский.